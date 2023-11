Congo-Kinshasa: A Bandundu, Martin Fayulu se présente comme le « candidat de la rupture et de lutte contre les antivaleurs »

Le candidat Martin Fayulu Madidi est arrivé ce dimanche 19 novembre à Bandundu dans la province du Kwilu, où il a lancé sa campagne électorale pour la présidentielle de décembre prochain.

Il s'est présenté comme le « candidat de la rupture et de la lutte contre les antivaleurs ».

Martin Fayulu s'intéresse particulièrement à la construction et réhabilitation des infrastructures :

« Ce que je vais faire, je vais bâtir un Etat congolais libre, fort, digne et prospère. Je vais assurer l'intégralité territoriale du pays, la cohésion nationale et je vais promouvoir la gouvernance de terrain. Je vais faire en sorte que les Congolais soient mieux éduqués. Je vais promouvoir l'agriculture pour donner à manger aux gens. Je vais promouvoir les biens sociaux de base : l'eau, l'électricité et la santé. Je vais réhabiliter et construire les routes et les trains et construire les voies ferrées. Je vais exploiter le fleuve Congo et d'autres voies lacustres ».