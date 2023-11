Sénégal: Des députés plaident pour le relèvement des subventions allouées aux hôpitaux publics

Dakar — Plusieurs députés ont décrié dimanche la faiblesse des subventions annuelles allouées aux hôpitaux et centres de santé du pays, invitant la tutelle "à faire des efforts pour leur relèvement".

"La subvention de l'hôpital Dalal Jaam devrait dépasser 600 millions FCFA avec tout ce qu'il fait dans le département de Guédiawaye (banlieue de Dakar) et dans le pays. Il y a l'insémination in vitro et la transplantation de la moelle épinière au niveau de cette structure hospitalière de référence", a souligné Aissatou Sow Diawara, député de la majorité.

Son collègue Abdou Mbacké Ndao ne dira pas moins à propos de la faiblesse des subventions dans les hôpitaux publics du pays. "L'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba (centre) doit encore être renforcé avec une subvention conséquente (...) beaucoup de personnes venant de toutes les contrées du pays s'y rendent pour des soins appropriés ", a plaidé M. Ndao.

La député de l'opposition Oulimata Sidibé a aussi estimé que "l'hôpital de la paix de Ziguinchor (sud) aussi mérite qu'on relève sa subvention".

L'élu de Pikine, Abdoulaye Diop, membre du groupe parlementaire Wallu (opposition) a jugé "faible la subvention de 470 millions FCFA alloué à l'hôpital de Pikine qui polarise une population qui avoisine le million d'habitants".

"Pendant ce temps les autres hôpitaux ont plus d'un milliard FCFA de subvention. Il faut corriger cela", a lancé Abdoulaye Diop à la ministre de la Santé et de l'Action sociale qui défendait son budget 2024 devant le parlement.

La note remise à l'occasion du vote du budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale insiste sur l'appui, la subvention et le personnel dans plusieurs structures sanitaires comme l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, le centre de santé Baye Talla Diop (Ex Dominique), le centre de santé de Diamagueune Sicap Mbao et le district sanitaire de Bargny.

"Le budget du ministère de la Santé est faible et ne représentant que 4 % du budget national loin de l'accord d'Abuja (...) à quand l'effectivité des 15 % pour le budget de la santé?" , s'est pour sa part interrogé, Aicha Touré, député de la diaspora dans la circonscription de l'Amérique-Océanie.

Dans ses réponses, la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a indiqué que "la subvention accordée aux hôpitaux concernera en 2024 une enveloppe de 27,2 milliards FCFA contre 19,2 milliards FCFA pour l'année 2023".

Le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale est arrêté à 271 623 366 449 FCFA en autorisations d'engagement et 263 470 384 079 FCFA en crédits de paiement.