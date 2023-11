Afrique du Sud: Morosité et division lors des inscriptions sur les listes électorales pour 2024

En Afrique du Sud, les élections générales de 2024 s'approchent. Des élections à fort enjeu puisque le parti ANC de Cyril Ramaphosa est menacé de perdre la majorité absolue, une première en 30 ans d'élections libres. Ce weekend, les sud-africains étaient invités à se présenter à leur bureau de vote pour s'inscrire sur les listes électorales, alors que la participation sera l'un des enjeux cruciaux de ces élections.

Devant une salle de spectacle d'une école primaire, de grandes banderoles ont été disposées pour inviter les habitants à s'inscrire sur les listes électorales. Mohammed et Hazra, 71 et 73 ans, viennent juste de le faire... pour la première fois de leur vie : « On n'a jamais voté. Mais avec la situation politique actuelle dans le pays, on s'est dit qu'il était temps de le faire. Tout le monde devrait voter. On a besoin de changement dans ce pays. »

À l'extérieur, des militants tentent d'attirer les passants. La participation n'avait été que de 66 % aux dernières élections générales en 2019, tombée à 45 % aux municipales de 2021.

« Informez-vous sur le parti Rise, faites un choix éclairé ! », annonce une dame.

Un message qui a du mal à parler aux jeunes, les plus touchés par le chômage, et dont beaucoup se sentent délaissés par les élites politiques. À quelques rues du bureau de vote, Ntando et ses amis ont déjà pris leur décision : « Je n'ai jamais voté et je n'ai pas prévu de le faire de sitôt », résume le jeune de 20 ans.

Difficile pour sa voisine Robynette de rester sans rien dire : « Ton vote fait une différence, allons ! Si tu ne votes pas, comment après pourras-tu réclamer des choses au gouvernement alors que tu n'as pas voté ? » « Mais les gens demandent des choses depuis des années, et ils ne les ont jamais eues », lui répond-il.

Pour ceux qui auraient changé d'avis, il est aussi désormais possible de s'inscrire en ligne.