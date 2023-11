Angola: La chef de l'université ouvre la voie à plus de femmes dans les postes à responsabilité

Virginia Lacerda Quartim est Doyenne de l'Université José Eduardo dos Santos dans la province de Huambo.

Virginia Lacerda Quartim, doyenne de l'université José Eduardo dos Santos de Huambo, dans la province de Huambo, est la seule femme du pays à diriger une université. Dans d'autres pays, ce poste est appelé président ou vice-chancelier.

Mme Quartim a remporté haut la main les élections à ce poste en 2021, recueillant plus de 90 % des suffrages exprimés, selon Max Vicente, professeur à la faculté de médecine vétérinaire de l'université. Lors d'un entretien avec Afrique Renouveau dans son bureau de Huambo, Mme Quartim explique qu'elle a été motivée pour se présenter à ce poste " parce que je voulais ouvrir la voie à davantage de femmes ". "Je veux que les femmes et les filles croient qu'elles ont des compétences et des capacités tout comme les hommes, mais qu'elles doivent avoir le courage", dit-elle. Le professeur Quartim, qui enseigne l'agronomie, explique que les femmes apportent "une rationalité et une sensibilité uniques aux processus de prise de décision, ce qui peut favoriser une plus grande inclusivité". Elle ajoute qu'avec l'inclusivité, il s'agit de parvenir à des relations harmonieuses entre les hommes et les femmes : "Il s'agit de parvenir à un développement harmonieux du pays. Elle jouit d'une immense popularité auprès des étudiants et des enseignants, une évolution que son collègue M. Vicente attribue à son style de leadership. "Elle est directe et dure ; elle est très gentille mais ferme. "Elle se bat en permanence pour l'intérêt de l'université et nous l'aimons tous", déclare M. Vicente. Elle a une connaissance extraordinaire du fonctionnement de l'université, qui compte plus de 10 000 étudiants. "Elle enseigne à l'université depuis plus de 30 ans. Elle nous comprend donc, elle comprend nos besoins, elle sait comment faire passer l'université au niveau supérieur", ajoute-t-il. Le professeur Quartim affirme que l'université a la réputation d'être un centre d'excellence, formant des étudiants qui contribuent de diverses manières à la société. Partenariat avec la CNUCED

L'université José Eduardo dos Santos travaille actuellement en partenariat avec le gouvernement angolais, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et l'Union européenne (UE) pour mettre en oeuvre un projet visant à renforcer les capacités des femmes dans le domaine de la production de miel. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Transforming4Trade de la CNUCED, qui recherche de nouvelles voies de diversification et "le développement de chaînes de valeur compétitives, un soutien accru à l'entrepreneuriat, l'exploration de chaînes de valeur régionales et mondiales", selon Paul Akiwumi, directeur de l'organisation pour l'Afrique. M. Vicente est le point focal de l'université pour le projet Transforming4Trade, auquel participent également plusieurs étudiants. En matière d'égalité des sexes, l'Angola jouit d'une réputation relativement progressiste en ce qui concerne la participation des femmes, en particulier aux postes politiques de haut niveau.

Dans une récente interview accordée à Afrique Renouveau, le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Francisco José da Cruz, a déclaré que les femmes occupaient environ 40 % des postes à responsabilité au sein du gouvernement, y compris celui de vice-président.

Le professeur Quartim espère qu'il y aura davantage de femmes à la tête des universités angolaises dans un avenir proche.

L'université José Eduardo dos Santos, qui porte le nom de l'ancien président de l'Angola, a une histoire riche.

Fondée au début des années 1990, elle a été un phare de l'éducation et de la recherche dans le centre de l'Angola. L'université offre un large éventail de programmes en sciences, en lettres et en technologie, reflétant la diversité des besoins éducatifs de la population angolaise.

La ville de Huambo

La ville de Huambo, où se trouve l'université, est l'un des centres urbains les plus importants d'Angola et a joué un rôle crucial dans l'histoire du pays.

Fondée au début du XXe siècle, à l'époque coloniale, Huambo était connue sous le nom de Nova Lisboa (Nouvelle Lisbonne) jusqu'en 1975. Elle a été le théâtre d'activités culturelles et politiques majeures, contribuant de manière significative à l'histoire de l'indépendance et de la post-indépendance de l'Angola.

Tout au long de son histoire tumultueuse, en particulier pendant la guerre civile angolaise, Huambo a dû faire face à des défis considérables.

Cependant, la ville est devenue un symbole de résilience et de reconstruction. La présence de l'université José Eduardo dos Santos à Huambo souligne l'engagement de la ville en faveur de l'éducation et du progrès.

L'impact de l'université

L'impact de l'université ne se limite pas à l'enseignement. Elle apporte une contribution essentielle à l'économie et à la vie culturelle de Huambo, en accueillant divers programmes d'engagement communautaire et événements culturels.

Ces activités enrichissent non seulement l'expérience des étudiants, mais renforcent également le lien entre l'université et la communauté locale.

Ces dernières années, l'université s'est concentrée sur le développement durable et les projets communautaires.

Le projet de production de miel est un exemple de cet engagement.

Ces initiatives permettent non seulement aux étudiants d'acquérir des compétences pratiques, mais contribuent également au développement économique et social de Huambo et de l'Angola en général.

Le professeur Quartim imagine une université qui non seulement excelle dans les études, mais qui joue également un rôle essentiel dans la construction d'un Angola plus équitable et plus prospère.

Selon M. Vicente, le leadership du professeur consiste à gérer le présent ainsi qu'à envisager et à construire un avenir meilleur pour l'université, ses étudiants et l'ensemble de la communauté.