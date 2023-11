Cote d'Ivoire: A l'examen des candidatures au PDCI, le cas de Tidjane Thiam pose question

Cinq candidats briguent la tête du PDCI-RDA, premier parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Ils tenteront de succéder à l'ancien président Henri Konan Bédié, mort le 1er août 2023. Un congrès extraordinaire est prévu à cet effet le 16 décembre prochain. En lice, l'ancien maire du Plateau, Noël Akossi Bendjo, l'actuel maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, Le secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakou Guikahué, un autre cadre Komoué Koffi mais aussi le financier Tidjane Thiam. L'ancien ministre de Bédié et ancien patron de Credit Suisse Group, n'a pas mis un pied en Côte d'Ivoire pendant plus de vingt ans. Mais les dossiers des candidats doivent d'abord être validés par le comité électoral. Et il pourrait être reproché à Thiam son manque d'assiduité au sein des instances de l'ancien parti unique.

Pour prétendre à la présidence du PDCI, un candidat doit remplir plusieurs critères, selon les textes du parti. D'abord, être de nationalité ivoirienne, âgé de 40 ans ou plus. Il faut également jouir de ses droits civiques et politiques, et d'une réputation de « bonne moralité ». Le candidat doit enfin être à jour de ses cotisations au parti, et avoir un minimum de dix ans d'ancienneté au bureau politique.

La question de l'ancienneté

C'est justement sur cette question que le dossier de Tidjane Thiam est jugé irrecevable par ses détracteurs. Ils soulignent que l'ex-ministre du Plan sous Henri Konan Bédié avait été coopté dans le bureau politique en octobre 1996, mais qu'il n'est plus mentionné dans les listes des bureaux politiques depuis le congrès du PDCI de 2002. Il n'y aurait été réintégré qu'en mars de cette année, soit un peu plus de six ans de présence effective cumulée.

%

Arriérés de cotisation

A cela, les partisans de Tidjane Thiam rétorquent que les membres du bureau politique sont élus par le congrès, mais que nulle part, dans les textes du parti, il n'est indiqué que cette élection devrait être renouvelée à chaque congrès. Et que leur candidat s'est acquitté de tous ses arriérés de cotisation, ce qui devrait justifier ses plus de 10 ans d'ancienneté au bureau politique. Le comité électoral sera chargé de trancher, et devrait communiquer sa décision dans le courant de la semaine.