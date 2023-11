Tunisie: Kasserine - Cactourisme, un chemin d'espoir culturel et économique non sans épines

Le Centre culturel des arts et des métiers de Djebel Semmama à Kasserine accueille à la fin de cette semaine la clôture de la première phase du projet « Cactourisme » entièrement dédié à la figue de Barbarie, fruit emblématique de la région.

En effet, avec plus de 100 000 hectares cultivés de ce produit certifié biologique, Kasserine occupe la première place au niveau national.

Rappelons que la Tunisie est classée 5e au monde en termes de surfaces cultivées et d'exportation de ce fruit.

Cependant, la figue de Barbarie a été délaissée pendant des décennies et perçue comme symbole de pauvreté dans ces régions arides.

Il est pourtant connu que le cactus est peu exigeant et s'adapte très bien aux conditions climatiques actuelles où l'eau se rarifie.

Le Centre culturel de Djebel Semmama a lancé depuis le mois de septembre, en collaboration avec DVV International Tunisie, le projet « Cactourisme » en vue de renouer avec la figue de Barbarie, la valoriser, et donner à travers ce fruit des alternatives et un nouvel espoir économique et culturel à la région de Kasserine.

En effet, le nombre d'agriculteurs et d'entrepreneurs qui investissent dans le secteur de la production, de la transformation industrielle et de l'exportation de ce fruit est en hausse.

Des nouvelles techniques ont été introduites. Ainsi, des centaines de familles rurales à Kasserine ont trouvé des emplois.

L'objectif du « Cactourisme » est d'attirer plus d'entrepreneurs intéressés par ce produit agricole, de préserver son authenticité sur le plan culturel et d'ouvrir la voie au tourisme gastronomique.

La première phase de ce projet économique et culturel a été constituée d'une série de rencontres unissant des experts du domaine biologique, agricole et du secteur industriel, en présence d'artistes, de médias et de responsables de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi).

Une exposition de produits issus de la figue de Barbarie s'est déroulée à Kasserine et à Gammarth, incluant des huiles, des produits de beauté et autres...

Afin que ces rencontres soient une immersion totale dans l'univers de ce fruit, la décoration a été faite de cactus qui portent la touche artistique des peintres et designers ayant participé au projet.

Des produits culinaires dérivés de la figue de Barbarie et conçus spécialement pour l'évènement, ont été au menu.

On en retient le jus, le tiramisu, le sorbet et les sablés.

L'évènement, qui se tient ce week-end, sera la clôture de cette première phase du projet.

Pour la journée du samedi, il y a eu un vernissage de l'exposition Semmama-DVV International avec des affiches et des photos qui retracent un an de réflexions et d'actions.

Pour aujourd'hui, dimanche 18 novembre, plusieurs ateliers dédiés au cactus seront tenus au Centre culturel de Semmama.

Sont prévus un atelier culinaire (Cacto-bouffe), un atelier de ferronnerie (Cacto-fer), un atelier de déguisement (Carna-hindy) et bien d'autres activités artistiques.

Ensuite, place aux experts pour une table ronde qui portera sur la culture, l'entretien et la consommation de cette plante.

De nouveaux projets et ambitions seront échafaudés lors de ces rencontres afin d'augmenter le potentiel économique et culturel du cactus.

C'est un nouvel espoir qui s'offre à la région de Kasserine et une victoire continuelle promise contre les difficultés sociales et la pauvreté.