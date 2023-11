Tunisie: Et si le ST était l'intrigant de la saison ? - L'outsider libéré

Audacieux, intrépide et déterminé, le Stade Tunisien s'installe sur le podium à une unité des deux coleaders.

A moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, prévue le 25 de ce mois, le ST se présente comme une potentielle très belle surprise de la saison.

En amont, nous n'allons pas trop nous attarder sur le mercato estival séduisant des Bardolais.

Cependant, il y avait de quoi espérer et forcément jouer les trouble-fêtes à terme.

Aujourd'hui, l'objectif du ST est justifié, celui de renouer avec son glorieux passé, et ce, après avoir soufflé en été sa 75e bougie.

Quoi de plus légitime pour un club emblématique, une institution qui a enfanté les Noureddine Diwa, Jamel Limam, Brahim Kerrit, Abdelhamid Herguel, Ahmed Mghirbi, Abdelwahab Lahmar et tant d'autres vedettes du football tunisien.

A présent cependant, le Stade semble passer de l'ombre à la lumière et affiche clairement ses ambitions, celui de redevenir une valeur sûre de la Ligue 1.

En l'état, toutefois, au vu du parcours stadiste jusque-là, ce statut mérité reste fragile et malgré tout susceptible d'être vite remis en question si le club ne s'inscrit pas dans la durée.

Qu'à cela ne tienne cependant, dans l'immédiat et pas seulement en fonction du contexte, depuis quelques matchs, le Stade confirme sa solidité défensive retrouvée et son tranchant offensif recherché.

Dans ce domaine précis d'ailleurs, dans le positionnement, dans la justesse du placement, dans les efforts physiques et dans la cohésion retrouvée, en fin de chaîne, l'efficacité retrouvée explique en grande partie le renouveau bardolais.

Et tel quel d'ailleurs, face à l'USBG récemment, les Stadistes ont récupéré une énorme quantité de ballons, grâce à un contre-pressing étouffant.

Ils n'ont autorisé que quelques «reconquêtes» adverses, pas vraiment de quoi les mettre en péril, sinon l'égalisation de Ghariani, vite faite d'être éteinte par le second but de Khadhraoui.

Un nouveau statut

Le Stade a donc retrouvé une position plus conforme à ce qu'on espère tous (nous sommes tous Stadistes depuis que ce bastion du football tunisien renaît après une déconcertante traversée du désert).

Maintenant, le ST a ses ambitions et son nouveau statut. Mais un coup d'oeil sur la hiérarchie suffit à lui rappeler que sa situation n'est pas encore pleinement établie.

Aux Stadistes, à présent, de puiser pleinement dans les valeurs qui ont construit la réussite passée de ce club prestigieux, et de surtout rester énergivores physiquement et mentalement!

En clair, si dès l'été, le ST a densifié son effectif pour jouer à terme sur le premier tableau, signant au passage de gros chèques à des joueurs qui ont jusque-là apporté un véritable retour sur investissement.

A présent, il faut que les Haithem Jouini, Ghazi Ayadi, Bilel Mejri, le gardien Sami Hlel, Maher Hannachi, Sanad Khemissi, Ousmane Ouattara et autre Wissem Bousnina, aux côtés d'alternatives fiables, le portier Atef Dkhili, Sahraoui, Ouji et Ouerghemmi soient capables de mettre à l'avenir leur équipe sur orbite, avec pour les joueurs de champ des éléments aptes à casser les lignes, créer des brèches dans les défenses adverses et gagner davantage en justesse technique et en efficacité offensive.

Se développer sainement avant de grimper au classement

Au milieu de ce rythme d'enfer qui s'annonce en Ligue 1, certes, au préalable, le Stade est parvenu à se replacer, et ça, c'est plutôt bon signe.

Sauf que rien n'est inscrit dans le marbre et la firme stadiste devra à l'avenir cravacher dur pour répondre à terme aux exigences du haut niveau local.

Ne pas brûler les étapes, ni aller plus vite que la musique aussi.

Comme l'ont affirmé des fans de la première heure, aujourd'hui, l'objectif n'est pas seulement de s'engager dans une course contre la montre pour grimper le plus vite possible, mais surtout de se développer sainement, en espérant atteindre un jour le «développement durable».

En ce moment donc, la stratégie stadiste porte ses fruits.

Le ST est devenu en L1 le symbole d'un football fluide, adepte du pressing, à même d'offrir du spectacle et de menacer les plus grands.

Et le public suit au Hedi Ennaifer. Surtout après la récente série avec une victoire face à l'ASS, puis un ST en conquérant à Béja, et un autre succès contre l'USBG au Bardo.

Pour le Stade, à présent, le plus dur commence maintenant avec le déplacement de Gafsa, samedi prochain, puis la réception du leader clubiste, et l'épreuve de l'Olimpico face au tenant.

Là, il faudra forcément se montrer solide derrière et redoutable d'efficacité devant.

Et c'est toute la magie du football qui opère en l'état.

Bref, pour avancer, un compétiteur a besoin de la concurrence pour se situer et progresser.

Pour le Stade, en l'état, suivre son bonhomme de chemin et grandir au fur et à mesure cadrent avec cette humilité stadiste qui n'empêche pas l'ambition.

Le Stade trace sa route, à sa manière, avec son style, avec une certaine insouciance, mais avec des constantes et des certitudes.

Oui, ce Stade actuel a de quoi séduire avec cette maîtrise et cette bonne tenue du ballon, une évolution qui témoigne aussi d'une intelligence de jeu.

Au fond, en résumé, on peut relever que l'équipe sait surtout et désormais mettre les choses dans l'ordre, avec ce bon ressenti footballistique entre joueurs et cette capacité à disposer désormais de plusieurs cordes à son arc.

Des Bardolais consistants et volontaires

Actuellement, sur le terrain, le ST sait tenir un résultat ou aller le chercher.

Et cela passe aussi par l'expérience des joueurs et la volonté d'aller au duel, sans fléchir, sans hésiter et ne jamais renoncer.

A présent, l'équilibre affiché par le onze bardolais passe aussi par le mental.

Résultat maintenant, le contenu des matches est plus dense, plus consistant, avec des joueurs qui prennent du plaisir et qui gagnent.

Les deux notions ne sont d'ailleurs pas incompatibles.

On sait que c'est le contenu qui fait gagner des matches en football, même si le sport-roi n'est pas une science exacte.

Aujourd'hui, le Stade Tunisien avance donc à pas de loup et probablement avec l'appétit qui va avec.

Rendez-vous est donc pris pour le week-end prochain, le prochain banquet, en espérant qu'il sera appétissant.