Ile Maurice: Tania Diolle - «Je parle à Kavy Ramano, mais je ne réponds pas à son ministère...»

Tania Diolle, députée et secrétaire parlementaire privée de Belle-Rose-Quatre-Bornes, a été au centre de polémiques cette semaine. Est-elle en conflit avec son colistier Kavy Ramano comme évoqué lors de la Private Notice Question, mardi ? Pourquoi s'était-elle rendue seule au cimetière de St.-Jean après les inondations du 9 novembre, alors qu'une partie du mur avait cédé ? Elle nous répond... avec un minimum de mots et un maximum de précautions...

Vous avez été la première à vous rendre sur le site des inondations le 9 novembre...

J'étais la première je pense... J'ai eu très peur des possibles conséquences de l'effondrement du mur sur les habitations des avenues Broad, De La Faye et Colville...

Votre colistier Kavy Ramano ne s'y-est-il pas rendu, en tant que député de Belle-Rose-Quatre-Bornes mais également ministre de l'Environnement ?

Il est venu après mon passage avec les responsables de la paroisse de St.-Jean pour sécuriser le périmètre autour du cimetière, contre d'éventuels pillages notamment. Mais ce serait mieux que vous lui posiez directement la question...

Vous ne lui adressez pas la parole ? Xavier-Luc Duval avait-il raison lorsqu'il a parlé de conflits entre vous et Kavy Ramano ?

Bien sûr que je lui parle ! Mais je ne réponds pas à son ministère. Car, pour ce qui est de la National Development Unit (NDU), je réponds au ministre des Infrastructures publiques, Bobby Hurreeram. Pour ce qui est du Citizens Advice Bureau Office et de la Citizen Support Unit, je réponds au bureau du Premier ministre. Donc, je fais mon travail et lui fait le sien.

Et les réunions séparées avec vos mandants ?

(Nous n'obtiendrons pas de réponse à cette question)

Certains de vos mandants nous ont raconté que Kavy Ramano a tendance à vous exclure de certaines fonctions. Est-ce vrai ?

Il vaut mieux que vous le lui demandiez directement.

Des internautes blâment le métro après l'effondrement du mur du cimetière de St.-Jean. Votre avis ?

Le projet du métro a certes nécessité beaucoup de travaux infrastructurels. Mais c'est surtout les drains se trouvant sur l'autoroute qui ont amené trop d'eau vers les drains qui se trouvent à St.-Jean. À la NDU, nous travaillons pour voir comment on peut canaliser cette eau...

(Tania Diolle a été la première élue à se rendre sur place après que le mur du cimetière s'est en partie effondré.)

Quid des «retention» et «detention ponds» ?

Comme l'a dit Bobby (NdlR, Hurreeram) au Parlement mardi, les routes de la Road Development Authority peuvent être grandement affectées par ces ponds.

Oui, il l'a dit. Que faire alors ?

Les travaux d'excavation devraient commencer pendant la deuxième semaine de décembre et pour le moment nous n'avons pas de retard sur notre planning.

Encore des drains donc. En attendant, les habitants dégustent... Vous avez parlé d'une éventuelle opération d'évacuation sur place le 9 novembre. Quelles ont-été les mesures prises pour héberger et nourrir les potentiels sinistrés ? Le ministre Hurreeram a luimême déclaré : «Yes, she has taken all required measures.»

En fait, je me suis rendue sur place la première et j'ai promis aux riverains l'aide nécessaire. Quant à l'évacuation éventuelle, c'est à la municipalité de l'organiser. J'ai seulement contacté les autorités concernées.

Kavy Ramano injoignable

Nous avons également essayé d'avoir la version de Kavy Ramano, ministre de l'Environnement et également député du no 18 sur les récentes inondations et l'effondrement d'un pan de mur du cimetière de St.-Jean et le conflit avec Tania Diolle. Nos appels sont toutefois restés sans réponse.