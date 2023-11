Ile Maurice: Un meurtre commis en 2022 élucidé par la MCIT

Les ossements d'un maçon de 28 ans ont été découverts hier matin par la Special Mobile Force. L'homme était porté disparu depuis février 2022, sa disparition ayant été signalée par son père, un vigile de 61 ans. Le maçon a été victime d'un acte malveillant, et son meurtrier a déjà été arrêté.

Plus d'un an après la disparition de cet habitant de Pointe-aux-Piments, ses ossements ont été exhumés hier matin dans un buisson à Trou-aux-Biches. Les hommes de la Field Intelligence Unit de la Central Division et de la Southern Division avaient reçu des informations sur cette affaire et les ont transmises à la Major Crime Investigation Team du Sud. Les enquêteurs ont ainsi pu retrouver les ossements. Le maçon a été tué en 2022, et le présumé meurtrier s'est par la suite rendu à Rodrigues pour se cacher. Il a déjà été arrêté. Les enquêteurs attendent son rapatriement pour l'interroger.

C'est le père du maçon qui avait signalé la disparition de son fils le 24 février 2022. Il avait expliqué que celui-ci avait quitté sa maison deux jours plus tôt, aux alentours de 10 h 30, et depuis, il n'avait plus donné signe de vie. Ignorant que ce dernier avait déjà été tué et enterré, les proches ont multiplié les recherches pour retrouver le maçon, mais en vain. Pour cause...