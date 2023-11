Ile Maurice: Une trentenaire admise à l'hôpital, son copain dans de beaux draps

Une trentenaire et son copain de 35 ans sont dans de beaux draps. Tous deux ont acheté des pilules abortives dans une pharmacie à Quatre-Bornes et, après les avoir ingérées et insérées dans ses parties intimes, la trentenaire a commencé à saigner abondamment. Elle s'est ensuite rendue à l'hôpital Victoria, Candos, où elle a subi un curetage. L'affaire a été signalée à la police.

C'est au cours du mois d'août que la jeune femme a appris qu'elle était enceinte de huit semaines après avoir effectué un test. Mais après une discussion avec son copain, ils ont tous deux décidé de mettre un terme à la grossesse. La trentenaire en a parlé à une amie qui lui a conseillé de se rendre dans la pharmacie en question.

Le 6 novembre, le couple s'y est rendu, et le pharmacien a fait une injection à la femme avant de lui donner treize pilules abortives, pour la somme de Rs 2 500, dont dix qu'elle devait ingérer et trois qu'elle devait introduire dans son vagin.

Après avoir pris les pilules, la jeune femme a aussitôt commencé à saigner. Cependant, le saignement a persisté de plus belle, aux alentours de 2 heures du matin vendredi. Ne pouvant supporter les douleurs atroces, la jeune femme a perdu connaissance. Ne sachant que faire, son copain l'a transportée à l'hôpital Victoria, Candos. Elle a aussitôt été placée à l'unité prénatale et a subi une échographie. À la suite de cet examen, le médecin de service a constaté que la trentenaire avait des morceaux de foetus dans son ventre et que cela commençait à s'infecter. La jeune femme a alors subi un curetage. Les restes du foetus ont été placés à la morgue, et l'affaire a été signalée à la police de l'hôpital Victoria.

La jeune femme a été auditionnée vendredi avec l'aval des médecins. Elle sera arrêtée à sa sortie, de même que son copain.