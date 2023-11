Afrique: L'Angola au congrès du CLAD à La Havane

Luanda — L'Angola participera mardi, à La Havane, à Cuba, au XXVIIIe congrès international du Centre latino-américain d'administration du développement (CLAD).

L'événement, qui aura lieu du 21 au 24 de ce mois, dans la capitale cubaine, favorisera l'analyse et l'échange d'expériences et de connaissances concernant la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique.

Le congrès, qui a lieu chaque année, est devenu la rencontre la plus importante en Amérique latine pour présenter les expériences et les recherches réalisées sur la réforme de l'État et de l'administration publique.

Le congrès réunira les ministres et secrétaires d'État responsables des politiques publiques en question, ainsi que des parlementaires, des chercheurs et professeurs d'universités et d'institutions spécialisées, des consultants, des fonctionnaires et des syndicalistes.