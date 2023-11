Maroc: Premiers 'Dialogues en humanité' à Casablanca - Un temps de partage, d'écoute bienveillante et de co-construction

Casablanca — Des personnalités de renom et des intervenants de divers horizons ont pris part, samedi, à des rencontres-débats autour des thématiques du développement durable, des enjeux économiques et sociaux et de la valorisation du patrimoine, à l'occasion des premiers "Dialogues en humanité" à Casablanca, qui se tiennent du 17 au 19 novembre.

Organisés dans la métropole par le Cercle municipal de Casablanca avec le concours de la Fondation des cultures du monde, les "Dialogues en humanité", lancés à Lyon il y a 20 ans, se veulent un temps de rencontres, de partage, d'apprentissage de l'écoute bienveillante et de co-construction.

Ainsi, à Casablanca, il a été question d'aborder, sous des tentes marocaines traditionnelles "Khayma", des enjeux auxquels est confrontée la société marocaine d'aujourd'hui et demain, dans le cadre de débats animés par des intervenants marocains et étrangers et ouverts au public.

"Les débats, échanges et discussions organisés dans le cadre des Dialogues en Humanité à Casablanca s'articulent autour de questions de grand intérêt pour nos sociétés", a souligné le président de la Fondation des cultures du monde, Driss Alaoui M'Daghri.

"Il s'agit de promouvoir le vivre en commun et les valeurs fondées sur la non-violence, l'amitié, l'ouverture et la tolérance, des caractéristiques bien connus du peuple marocain et de notre pays", a-t-il ajouté, dans une déclaration à la MAP.

"Nous avons besoin de dialoguer avec toutes les parties prenantes: les enfants, les jeunes, les femmes, les entrepreneurs, les scientifiques, les artistes, les journalistes etc. La richesse de la diversité humaine est un levier puissant pour prendre en compte les défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui", a noté, pour sa part, Ancel Geneviève, cofondatrice et coordinatrice de "Dialogues en humanité" de Lyon.

"Aujourd'hui, le territoire de Casablanca s'empare de cette démarche, de ce dialogue en humanité pour aborder des sujets essentiels et divers", a déclaré à la MAP Mme Geneviève.

Dans le même ordre d'idées, Nezha Er-Rafiqi, conseillère technique du Cercle municipal de Casablanca (CMC) a relevé que "cet événement permet d'interconnecter les décideurs, militants associatifs, autorités locales, universitaires et bien d'autres, pour se connaître et construire ensemble. L'objectif étant de se mettre la main dans la main pour pouvoir développer la culture du vivre en commun et valoriser notre patrimoine".

Autre volet de cet événement international, une vingtaine de coopératives féminines de la région de Casablanca-Settat participent avec des stands. Cette exposition met à l'honneur "des femmes qui déploient de grands efforts pour innover, produire et mettre à la disposition du consommateur des produits de qualité", a souligné Raja Jbali, présidente de l'association Terre et Humanisme Maroc, dans une déclaration à la MAP, et d'affirmer que cela correspond parfaitement aux thématiques abordées, notamment en ce qui concerne l'autonomisation des femmes, volet fondamental du développement social.

Au menu des premiers "Dialogues en humanité" à Casablanca également, un concert poético-musical intitulé "Rhapsodies africaines" donné par une vingtaine d'artistes de divers pays, un tournoi international d'échecs et des ateliers pour enfants.

Dans le cadre de cet événement aussi, l'exposition "Regards sur la ville" s'est ouverte vendredi soir à la médiatique de la Fondation Hassan II de Casablanca.