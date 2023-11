Madagascar: Padel - MPPTour by Kadopub - Le duo Fitia-Miarana confirme, Landry et Stephane assurent

Le Lamakoo Padel Center d'Ambatobe a été le théâtre de matchs palpitants ce week-end pour les amateurs de Padel de la capitale, avec l'organisation du Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) en collaboration avec Kadopub.

Le MPPTour 250 a rassemblé seize équipes masculines et douze équipes féminines. Dans la catégorie masculine, la grande finale a offert un spectacle électrisant.

La paire Landry et Stéphane s'est imposée face au duo Harivony et Marin par deux sets à 1. Harivony et Marin ont remporté le premier set 3/6, mais Landry et Stéphane ont renversé la situation en remportant le deuxième set 7/6, puis en remportant la dernière manche en super tie-break 15/13.

Cette victoire propulse Stéphane en tête du classement avec 750 points, tandis que Landry compte désormais 504 points.

Chez les dames, les redoutables Fitia et Miarana Robinson confirment leur suprématie en remportant facilement en deux sets à 0 (6/1, 6/2) contre le duo Rianja et Fitia. Sur le classement général, Miarana occupe la première place avec 750 points, tandis que Fitia se classe deuxième avec 730 points.

« Au cours de ces huit compétitions, les passionnés de cette discipline ont persévéré dans leurs entraînements, contribuant ainsi à l'amélioration constante du niveau, qui se révèle de plus en plus satisfaisant. La popularité du padel ne cesse de croître à Madagascar, avec l'adhésion mensuelle de plus de 50 nouveaux joueurs à la communauté de ce sport », indique Eugenio Raniriharinosy, directeur technique.

Expert Espagnol

Ce huitième et dernier tournoi offre également une dernière opportunité aux adeptes du Padel d'accumuler des points pour accéder au prestigieux « Master Invitational », qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains.

Eugenio Raniriharinosy, a souligné que ce tournoi réunira les 16 meilleurs joueurs et joueuses du classement MPPT, promettant une compétition de très haut niveau ouverte au public pour encourager les participants.

« En effet, pour rehausser le niveau, MPPTour fera venir un expert espagnol au mois d'avril pour former les entraîneurs et les joueurs », conclut-il.