Afrique: Le président des Comores salue la vision éclairée de SM le Roi pour une Afrique prospère et autonome

Tanger — Le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a salué, samedi à Tanger, la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique prospère et autonome, jouissant de la place qu'elle mérite sur le plan international.

Intervenant à la clôture de la 15è édition du Forum MEDays, le Chef d'État comorien a rendu un vibrant hommage au Souverain pour Son action au service du renforcement de la coopération entre le Royaume et les autres pays africains, en vue de davantage de progrès et de développement.

Il a précisé, à cet égard, que le méga-port de Tanger Med, qui assure l'interconnexion entre le Maroc et d'autres régions du monde à travers notamment près de 40 ports de la façade atlantique du continent, témoigne non seulement de la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, mais aussi de l'engagement constant du Souverain en faveur d'un monde interconnecté pour davantage de prospérité.

M. Assoumani s'est également félicité de la grande amitié liant les peuples marocain et comorien, ainsi que de la volonté constante du Souverain de préserver les liens forts et séculaires unissant les deux pays.

Le président Comorien a, par ailleurs, mis en exergue l'importance du Forum MEDays, grand événement du Sud, qui s'érige, année après année, en un véritable événement au cours duquel des acteurs et des décideurs du monde entier se retrouvent pour échanger sur la conjoncture actuelle et les perspectives des pays du Sud, notamment les pays africains.

Il a, en outre, noté que le thème de cette édition, "polycrises et polymondes", s'accorde parfaitement avec la conjoncture mondiale actuelle, marquée par des tensions et des crises géopolitiques aiguës et multiformes.

La 15è édition du Forum international MEDays, tenue du 15 au 18 novembre sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a réuni plus de 200 intervenants de très haut niveau, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs politiques, des prix Nobel, des chefs de grandes entreprises internationales et des personnalités internationales de premier plan, venus de plus d'une centaine de pays.