Maroc: Journée Mondiale du Diabète - Sensibilisation et examens médicaux à Taza

Taza — Des activités de sensibilisation et des examens médicaux ont été organisés à Taza à l'occasion de la Journée mondiale du Diabète, célébrée cette année sous le slogan "Le diabète concerne toute la famille".

Ces actions, menées à l'initiative de l'Association Al Amal Diabète de Taza, ont pour objectif de sensibiliser à cette maladie, de plus en plus préoccupante pour la santé individuelle et collective. Elles mettent en avant l'importance de prendre des mesures préventives et de contrôle face à cette maladie.

Le programme de cet événement comprenait des séminaires de sensibilisation visant à promouvoir la prise de conscience en matière de santé, à présenter la maladie ainsi que les méthodes de traitement et de prévention. Des tests gratuits ont également été réalisés pour mesurer le taux de glycémie et la tension artérielle des bénéficiaires, accompagnés de la distribution d'appareils de mesure du diabète aux adhérents et aux nouveaux inscrits.

Au cours de cette opération, qui a profité à 185 personnes avec la distribution de 100 glucomètres, les patients ont été informés sur la manière d'améliorer leur qualité de vie et de vivre avec la maladie.

Dans une déclaration a la MAP, Driss Bella, président de l'Association Al-Amal Diabète à Taza, a indiqué que cette initiative, menée en collaboration avec la Délégation régionale pour la santé et la protection sociale ainsi que plusieurs partenaires, comprenait des examens gratuits et des séances de sensibilisation sur l'importance du diagnostic précoce et des méthodes de prévention de cette maladie.

De son côté, Mohamed Madkour, délégué pharmaceutique a souligné l'importance de ces actions de sensibilisation pour la détection et le diagnostic précoce du diabète, en particulier pour les personnes fortement exposées aux facteurs à l'origine de cette maladie.