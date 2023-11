Cote d'Ivoire/Sénégal: Football - Beugré Mambé reconnaissant à la Caf pour le Awards 2023 remis à Alassane Ouattara

Recevant en audience le président de la Confédération Africaine de Football (Caf), Patrice Motsepe, le Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a traduit sa reconnaissance à la Caf qui a décidé de décerner son prix d'excellence Awards 2023, la plus haute reconnaissance du football en Afrique, au Président Alassane Ouattara. C'était le samedi 18 novembre 2023 à la Primature à Abidjan-Plateau. Rapportent les services officiels de la Primature ivoirienne.

Le choix de la Caf marque la reconnaissance de l'engagement et des efforts du Président Alassane Ouattara pour l'évolution du football en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le Chef du gouvernement ivoirien a annoncé qu'une délégation de haut niveau sera à Marrakech, au Maroc, pour recevoir le prix du Président ivoirien qui sera décerné le 11 décembre 2023

Cet Award sera également décerné au Président sénégalais, Macky Sall, dont le pays a remporté pratiquement toutes les compétitions de football africain de l'année 2023.En plus de saluer Motsepe pour le travail abattu à la tête de la CAF et pour la confiance placée en la Côte d'Ivoire, Robert Beugré Mambé a rassuré que la Côte d'Ivoire, pays hospitalier, est prête et sera prête pour l'organisation de la plus belle CAN de football en Afrique du 13 janvier au 11 février 2024.

Patrice Motsepe, qui s'est félicité de l'engagement avec lequel les autorités ivoiriennes, notamment le Président de la République, le Premier ministre et le Cocan, conduisent les préparatifs de cette Can, a rassuré que la Côte d'Ivoire est absolument prête pour accueillir la meilleure coupe d'Afrique la plus compétitive et la mieux organisée. Il a relevé qu'une équipe importante de la Caf est basée de façon permanente à Abidjan pour suivre les préparatifs de cette Can.

Et de conclure : « Le football est source d'inspiration et de fierté, rassemble les populations d'horizons divers. L'objectif de la Can, c'est de mettre ensemble tous les pays africains ».

L'an dernier, les Awards de la Caf avaient été remis au Roi du Maroc Mohammed VI et au Président rwandais Paul Kagame.