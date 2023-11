Cote d'Ivoire: Bouaké - Fofana Mélombé exhorte les jeunes à s'inscrire au programme « Bouaké nouveau »

Les locaux de la délégation régionale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire à Bouaké, a servi de cadre le jeudi 16 novembre 2023, à une conférence sur l'entrepreneuriat des jeunes et la paix et la sécurité par les jeunes. Une initiative du club ALUMNI des entrepreneurs de Bouaké de CIED.

« Quelle disposition pour une croissance durable et structurée de mon entreprise ». Tel était le thème de cette rencontre des jeunes qui a réuni pendant plusieurs heures, les autorités locales, chefs d'entreprises, guides religieux, chefs traditionnels et partenaires au développement. Au nom du maire de Bouaké, Amadou Koné, par ailleurs ministre des Transports, Fofana Mélombé, 7ème adjoint au maire de la commune a félicité les initiateurs avant de réitérer le soutien du Conseil municipal aux activités des jeunes entrepreneurs. Cette initiative selon lui s'inscrit dans la vision du maire Amadou Koné. « Cela fait également partie des éléments clés du projet "Bouaké Nouveau". C'est pourquoi, je vous exhorte, vous les jeunes, à épouser cette vision du ministre Amadou Koné.

Il souhaite que Bouaké demeure une ville paisible et prospère, un centre d'échanges dynamique et un moteur économique durable et inclusif. Le maire Amadou Koné repose cette vision sur 7 piliers fondamentaux qui guideront son action pour construire ensemble, un Bouaké prospère où il fait bon vivre », a dit Fofana Mélombé. Exposant sur le thème, le 7ème adjoint au maire de Bouaké a demandé aux jeunes entrepreneurs de prendre toute leur place dans le processus de développement local, notamment aux opérations hebdomadaires d'assainissement dans la commune.

« Chers jeunes en participant à la vie de votre communauté vous montrez le chemin à vos camarades. Soyez donc bons pour eux et non leurs bons petits. Le ministre Amadou Koné nous a instruits d'intégrer les jeunes dans les différents projets communaux pour faire corps avec l'année de la jeunesse décrétée par le gouvernement en 2023. Nous observons qu'à Bouaké, les jeunes s'intéressent au projet Bouaké Nouveau », s'est félicité Fofana Mélombé. Les échanges ont été marqués par une présentation de film institutionnel qui met en exergue les activités et les opportunités liées aux différents corps de métier.