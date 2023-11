Cote d'Ivoire: Deuxième édition du Sicema - Les outils du coaching et la bonne gouvernance mis en relief

La cérémonie de lancement officiel de la deuxième édition du Salon International du Coaching Éthique et des Métiers Associés (Sicema) a eu lieu le mercredi 15 novembre 2023 dans un hôtel d'Abidjan-Marcory.

Au cours de cette cérémonie, le Master Coach Jean-François Yoman, commissaire général, a indiqué que le Salon International du Coaching Éthique et des Métiers Associés (Sicema) se tiendra les 15,16 et 17 février 2024 à Azalaï hôtel de Marcory. Selon lui, l'objectif du Sicema est de promouvoir le Coaching Éthique, d'encourager les acteurs du coaching professionnel et de mettre en lumière des pratiques de coaching fondées sur des valeurs éthiques solides, favorisant ainsi un développement personnel et professionnel sain.

Le thème retenu pour cette édition est : « Coaching, Éthique et bonne gouvernance». Jean-François Yoman a fait savoir que la problématique visée à travers cette deuxième edition, c'est comment mettre en oeuvre les outils de Coaching professionnel au service de la bonne gouvernance. « Nous parlons de bonne gouvernance parce que la vision du président de la République de Côte d'Ivoire implique des transformations structurelles et institutionnelles de bonne ampleur et un fort potentiel de croissance de l'économie. (...), nous nous sommes proposés en tant que coachs professionnels à mettre en oeuvre à cette deuxième édition un cadre d'échange et de discussion sur cette question de la gouvernance. Car, nous pensons que la bonne gouvernance, c'est avant tout la capacité à se gouverner soi-même, la capacité à gouverner sa mentalité, la capacité à gouverner ses actes de tous les jours», a-t-il ajouté.

[Ce qui est prévu à l'édition 2023 du Sicema]

Par ailleurs, Jean-François Yoman a expliqué que l'édition 2023 du Sicema s'articulera autour de panels, de partages d'expériences, de masterminds et de mindsets vitaminés. Contrairement à la première édition, des stands seront ouverts afin de permettre aux coachs de faire des expositions-ventes, mais surtout de réussir les rencontres B to B avec le public. Aussi, il a indiqué que la soirée gala va permettre de récompenser des coachs certifiés qui se sont mieux illustrés à travers un vote du public et du jury. « Les différentes catégories pour les Awards du Coaching Éthique sont Life coaching, Team Building, Business et entrepreneuriat, Life coaching catégorie espoir, Coaching scolaire et coaching des adolescents. Il y aura des prix spéciaux qui seront remis aux acteurs de médias, aux entreprises, etc »,a-t-il confié.