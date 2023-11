Maroc: SILEJ de Casablanca - Sur les traces du 'Voyage des enfants Maqdessis au Maroc'

Casablanca — Le stand de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à la 1ère édition du Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ) de Casablanca donne à découvrir nombre de publications qui relatent les actions menées par cette Agence, sous l'égide de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, au profit des habitants de la Ville Sainte.

Et puisqu'il s'agit d'un Salon dédié aux livres pour enfants et jeunes, l'accent est mis en particulier sur ce créneau, avec au menu le nouveau livre de Mohamed Redouane, chercheur spécialiste de la question d'Al Qods, "Voyage des enfants Maqdessis au Maroc: des ambassadeurs du Royaume en Palestine".

Ce livre, édité par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, met en avant les colonies de vacances organisées chaque année au Maroc par cette Agence au profit d'enfants Maqdessis. Un programme lancé en 2008, et qui compte à son actif un total de 700 enfants des différents quartiers de la Ville Sainte, qui ont pu visiter différentes régions du Royaume.

"Comme à chaque manifestation dédiée au livre et à l'édition, l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif participe avec des publications qui mettent l'accent sur les liens historiques et affectifs liant les Marocains et les Palestiniens et retracent les actions menés par le Royaume, sous le leadership de SM le Roi, et ayant un grand impact sur la Ville Sainte d'Al Qods et ses habitants", a souligné M. Redouane.

"Le programme des colonies de vacances organisées au profit des enfants Maqdessis fait de ces enfants des ambassadeurs du Maroc en Palestine, quand ils constatent de leurs propres yeux l'hospitalité marocaine, et surtout la solidarité des Marocains, et à leur tête le Souverain, envers leurs frères palestiniens", a précisé Mohamed Redouane, dans une déclaration à la MAP. Et de rappeler que la 14ème édition des colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, organisée du 10 au 26 août 2023, et baptisée "Marche Verte", avait bénéficié, à l'instar des éditions précédentes, à des enfants maqdessis accompagnés d'encadrants venus de la Ville Sainte.

A noter que Mohamed Redouane, chercheur spécialiste de la question d'Al Qods, a publié plusieurs livres et études sur ce sujet, notamment "Al Qods Acharif dans l'orientalisme judaïque", "Al Qods aux yeux des Marocains" et "Cahiers d'Al-Qods".

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, en partenariat avec la préfecture de Casablanca, le Conseil de la ville de Casablanca et le Conseil de la région Casablanca-Settat, le SILEJ a pour vocation de redonner le goût de la lecture aux jeunes et aux enfants.

Le salon, qui se tient jusqu'au 22 novembre, réunit pas moins de 255 exposants représentant 33 pays pour un total de plus de 100.000 exemplaires de livres exposés.