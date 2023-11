Maroc: 9ème Morocco International Meeting - Le cheval Vica Grine remporte le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI du Pur-sang Arabe

Casablanca — Le cheval Vica Grine, propriété de M'hammed Karimine, s'est adjugé le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Arabe, dans le cadre de la 9ème édition du Morocco International Meeting des courses de chevaux (MIM), dimanche à l'hippodrome Casablanca-Anfa.

Vica Grine, qui était monté par Abderrahim Faddoul, s'est imposé ainsi dans l'épreuve phare de la deuxième journée de cet événement organisé par la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC). La journée de samedi a été dédiée au Pur-sang Anglais.

De son côté, le Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan du Pur-sang Arabe a été décroché par le cheval Nour Hady, propriété de l'écurie Zakaria Hakam et monté par Zouhair Madihi.

S'agissant du Grand Prix SAR le Prince Moulay Rachid, il est revenu au cheval Mazadi De Piboul, propriété de Mezy Marcel et monté par Jean Bernard Eyquem.

Quant au Prix The President of The UAE Cup, il a été remporté par la jument Fateenah, propriété des Ecuries Royales d'Oman et montée par Michael Forest.

D'autres épreuves figuraient au programme de cette journée, à l'image du prix Jockey Club of Turkey qui est allé au cheval Habibi Grine, propriété de M'hammed Karimine et monté par Abderrahim Faddoul.

Il s'agit également du Prix de l'ARMEC Pur-sang Arabe (Association Royale Marocaine des Éleveurs de Chevaux), qui a été remporté par le cheval Amen Grine, de son propriétaire M'hammed Karimine et monté par Abderrahim Faddoul.

Pour le directeur général adjoint de la SOREC, Hicham Debbagh, la 9è édition du Morocco International Meeting des courses de chevaux s'est "très bien déroulée, tant sur le plan organisationnel que sur celui des résultats".

"Le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI a été décroché par un cheval élevé au Maroc et d'un propriétaire marocain, ce qui est très important pour la filière hippique nationale", a-t-il déclaré à la MAP, relevant que cette compétition a connu la participation de chevaux étrangers bien classés.

"La victoire de chevaux appartenant à des propriétaires marocains lors de cette manifestation sportive dénote d'une amélioration et d'un progrès certains sur le plan génétique et des entrainements", s'est-il félicité.

Selon M. Debbagh, la SOREC a acquis une grande maturité à travers l'organisation de ce genre d'évènements, notant que le MIM enregistre un fort engouement de la part des participants étrangers qui seront appelés dans l'avenir à répondre à davantage d'exigences en termes de qualité des chevaux, l'objectif étant, a-t-il poursuivi, de promouvoir la filière hippique marocaine.

A l'issue de cette compétition, les Grands Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR le Prince Moulay Rachid du Pur-sang Arabe ont été remis aux propriétaires des chevaux vainqueurs par le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah Alaoui, en présence notamment du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia et de la maire de Casablanca, Nabila Rmili.

L'épreuve phare de la journée de samedi a été le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais, remporté par la jument Boldance Fal, propriété de Youssef Houar, et montée par Abderrahim Faddoul.

Avec 14 courses au programme, dont 8 internationales, le week-end du Morocco International Meeting a réuni des participants d'exception, à l'instar des éditions précédentes et a été diffusé dans seize pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Danemark, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Chypre, la Turquie, la Suède, la Côte d'Ivoire, l'Italie et la France.