Ile Maurice: Kailesh Jagutpal dans l'oeil du cyclone

Kailesh Jagutpal se retrouve encore une fois dans la tourmente après l'épisode relatif aux conditions d'hygiène désastreuses dans des hôpitaux publics. Cette fois, il est question de dépenses au sein de son ministère ; l'achat de boissons alcoolisées et les prix exorbitants que coûtent ses fonctions officielles...

Sur Radio Plus la semaine dernière, Ehsan Juman, député du Parti travailliste (PTr), avait une première fois soulevé la question d'achat de boissons alcoolisées par la Santé. Ce qu'avait démenti alors Jagutpal en indiquant qu'il «ne prenait pas l'argent du ministère pour cela». Le député rouge a finalement pris à contrepied le ministre orange vendredi lors du meeting de l'alliance de l'opposition à Chemin-Grenier en dévoilant un document officiel en faisant état.

Sur un reçu en date du 30 mars 2023, portant le sceau de la section procurement du ministère de la Santé, l'on peut constater que le Black Label, par exemple, est une boisson qu'affectionne particulièrement ce gouvernement. Ainsi, deux bouteilles de ce whisky ont été achetées toujours par le ministère de la Santé, aussi bien que trois bouteilles de vin rouge, trois bouteilles de vin blanc et trois bouteilles de rosé... Pourquoi ? La question a été posée à Kailesh Jagutpal lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Diabetes Safeguard, à Rose-Hill, hier matin. «Ehsan Juman so lespri in gangréné.» Selon le ministre, ces boissons ont été utilisées lors de fonctions organisées pour remercier les médecins étrangers ou mauriciens qui sont venus au pays pour partager leur expertise. Il a cité les noms de certains, dont les Drs Bundhoo, Louthan, Palladi et Martin. «À ma connaissance nous n'avons pas acheté d'alcool pour faire de fête parmi le personnel mais si aujourd'hui nous collaborons avec des experts étrangers et mauriciens (...) Eski pa nou dévwar resevwar zot bien, nou ofer zot enn diner, eski enn krim sa ? (...) Li normal, tou dimounn fer sa, tou organizasyon (...) Kan gagn bann étranzé kinn ed nou, nou donn enn cocktail, nou donn manzé-bwar.»

Mais ce n'est pas tout. Le ministre Jagutpal a menacé d'aller tout 'rapporter' aux médecins concernés... «Mo pou fer sa bann profeser-la koné, mo pou avoy zot sa bann vidéo-la ek si dimé zot aret vinn Moris akoz tou sa, sa bann dimounn-la (NdlR, Ehsan Juman) pran zot responsabilité...»

Le député rouge n'a pas manqué de réagir à la polémique et s'est demandé notamment pourquoi le ministère devait acheter des boissons alcoolisées si c'était destiné à ces médecins comme l'affirme Kailesh Jugutpal. «Est-ce que ces médecins dînaient à la cantine de l'hôpital ou au ministère ? Pour moi, ils étaient sûrement hébergés dans un hôtel où du vin ou du champagne était disponible.

Le plus logique aurait été de payer les factures de l'hôtel, leur séjour. J'ai des photos qui prouvent le contraire de ce que dit le ministre et je viendrai avec en temps en lieu.» Le député de l'opposition trouve «enfantin» le fait que le ministre ait utilisé ces médecins volontaires pour «se cacher» et ensuite menacer de tout leur dire... «Alors que c'est lui qui affirme que ces bouteilles étaient destinées à ces médecins, pas moi !»

Mais il n'y a pas que le whisky et le vin. Les fonctions officielles organisées par le ministère font aussi tiquer. À titre d'exemple, Rs 598 830 ont été réclamées par la compagnie Takdon Tent Contracting Ltd à la Santé pour la location de chaises en plastique et d'une 'tente blanche' notamment pour l'inauguration de la Mediclinic de Coromandel, ainsi qu'une autre inauguration à Pointe-aux-Sables, mais aussi aussi bien qu'une autre cérémonie le 28 novembre 2022. «J'ai des informations selon lesquelles une table pliable est louée à Rs 675 par jour par le ministère. Des milliers de roupies partent aussi en catering. C'est l'argent des contribuables et c'est aberrant», lâche Ehsan Juman.

L'étrange communiqué du ministère des sports

Un memoradum émis par le secrétaire permanent du ministère de la Jeunesse et des Sports, en date du 14 novembre et adressé aux responsables de centres de jeunesse, d'infrastructures sportives, de stades, entre autres, laisse perplexe. Il y est stipulé que les "officers-in-Charge of Youth and Sports infrastructures are hereby requested to allow access to their respective sites only to users and authorized persons. A record of all persons attending these sites together with their particulars and purpose of their visit/attendance should be kept for all future reference. In case of any doubt, Officers-in-Charge may contact their Head of Department for advice or instructions". Coïncidence avec ce qui se passe dans le secteur de la Santé, notamment avec la mise en lumière des conditions d'hygiène déplorables dans des hôpitaux régionaux ? Ce ministère a-t-il quelque-chose à cacher ? Craint-il que des infos ne fuitent? C'est ce que se demandent plusieurs élus de l'opposition depuis...

Arts et patrimoine culturel : Plus de Rs 2 millions pour...

Le ministère des Arts et du patrimoine culturel d'Avinash Teeluck n'est pas épargné. D'après des documents que «l'express» a pu consultés, le bureau de l'Audit a émis des observations très sévères concernant le délai très court qui existe entre la date de certains appels d'offres et celles auxquelles les soumissions doivent être faites au sein de ce ministère. Le bureau de l'Audit fournit d'ailleurs une liste d'appel d'offres justifiant ces remarques.

Ainsi concernant de la nourriture végétarienne, Rs 528 750 ont été payées à un soumissionnaire après un exercice d'appel d'offres avec des dates serrées. Pour une fonction en hommage à SAJ, des «food packs» végétariens étaient requis : montant du contrat alloué: Rs 790 863 (lancement de l'appel d'offres le 5 avril 2023 - date de clôture de celui-ci, le 6 avril 2023). Un contrat totalisant Rs 1 673 000 (lancement de l'appel d'offres le 7 mars 2023 - date de clôture le 8 mars 2023) a été alloué pour l'assemblage et le démontage d'un podium entre autres ; Rs 2 500 000 ont été nécessaires (lancement de l'appel d'offres le 14 décembre 2023 - date de clôture le 15 décembre 2023) pour un podium, une marquise, un jeu de sons et lumières, un système vidéoprojection ; Rs 2 725 000 sont allées (lancement de l'appel d'offre le 25 mai 2023 - date de clôture le 26 mai 2023) dans la fourniture, l'installation et l'opération d'un système de sons en lien avec l'Arts Expo à la Citadelle. Il y aussi la location de bus à Rs 794 300 (lancement de l'appel d'offres le 4 avril 2023 - date de clôture 5 avril 2023) pour une cérémonie d'hommage entre autres...

Au niveau des Arts et du patrimoine culturel, on affirme que le ministre ne s'occupe nullement du «procurement». Une source ajoute toutefois que le processus est rigide et qu'il n'y a pas de maldonne et que plus d'informations seront communiquées à ce sujet lundi.