Tunisie: Le roman en français « Sherlock à Tunis ...» de Zinelabidine Benaïssa parmi quatre lauréats du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature 2023

TUNIS — Le roman « Sherlock à Tunis ...» de Zinelabidine Benaïssa (Enoya Designet Communication), est le seul lauréat en langue française du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature 2023. Le jury présidé par Mohamed Khenissi a décidé d'attribuer les prix de cette 3ème édition à quatre lauréats dont trois d'expression arabe.

Le palmarès de l'édition 2023 des prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature, a été annoncé, dimanche soir, au théâtre des Régions, à la Cité de la Culture.

Les autres lauréats sont « Noktat assefer » de Abir Gasmi et Kamel Zakour dans la catégorie "Romans ou recueil de nouvelles", « Naira » de Kathoum Ayachia dans la catégorie "Livres d'histoire ou pour enfants et/ou jeunes adultes" et « Jaehat covid 19 al hadahd al wahch" de Fethi Lissir dans la catégorie "Longs articles intellectuels".

Le prix du roman en langue française, attribué à « Sherlock à Tunis ...», a été remis aux enfants de Zinelabidine Benaïssa qui est décédé il y a an. Ce roman a été primé "pour la diversité de l'histoire qui se déploie subtilement et sans prétention dans le roman et restitue, non sans fantaisie, une certaine atmosphère d'une période de l'histoire de la Tunisie. « Sherlock à Tunis ...» se distingue par « l'originalité de la démarche, la réhabilitation à Tunis d'une figure pythique du roman policier et l'association en écriture de deux imaginaires différents », ajoute le jury.

« Naira » de Kathoum Ayachia a été primé notamment pour "sa remarquable maîtrise linguistique, la fluidité de son style et son talent d'aborder des situations de la vie quotidienne de manière à rapprocher la littérature du réél, de ses enjeux et de ses représentations sociales culturelles symboliques et morales touchant l'enfance...". Le jury a également souligné "sa construction réussie d'un monde narratif passionnant qui appréhende la relation entre l'enfant et le monde dans une perspective de valeurs ouvertes à la différence et à la diversité...".

Le président du jury Mohamed Khenissi était entouré de sept membres : Nader Hammami, Hichem Abdessamad, Raja Feniche, Nadhem Ibrahim, Nidhal Guiga, Ons Youssef et Asma Drissi. Les quatre lauréats ont été sélectionnés parmi 12 finalistes, sachant qu'aucun recueil de poésie n'a été retenu dans la shortlist composée de 12 oeuvres.

Le nombre total des candidatures était composé de 107 titres, en arabe et en français, dont 31 Essais et 36 livres entre romans, recueil et nouvelles en arabe, en plus de 17 recueils de poésie en arabe ou en français.

Pour les livres en langue française, les organisateurs ont reçu 11 romans, recueils et nouvelles en plus de 12 livres et bandes dessinées adressés à l'enfant et/ou à l'adolescent. Cinq prix sont décernés aux finalistes, en français ou en arabe.

Habituellement plusieurs prix sont attribués dans les catégories romans ou recueils de nouvelles, essais et recueils de poésie. Dans chacune des deux langues, tous les prix sont dotés de 20.000 DT, sauf le prix du livre ou de la bande dessinée adressés à l'enfant et/ou l'adolescent qui est doté de 10.000 DT.

Les prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature sont proclamés et les trophées sont remis aux lauréats lors d'une cérémonie organisée le deuxième samedi du mois de novembre de chaque année. Ces récompenses littéraires lancées en 2021 sont financés par la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA).

Voici la liste complète des lauréats du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature 2023:

- Romans ou recueil de nouvelles

En Langue française:

« Sherlock à Tunis ...» de Zinelabidine Benaïssa (Enoya Designet Communication)

En Langue arabe :

« Noktat assefer » de Abir Gasmi et Kamel Zakour (Soubia)

- Livres d'histoire ou pour enfants et/ou jeunes adultes (En Langue arabe) :

« Naira » de Kathoum Ayachia (Khraief Editions)

- Longs articles intellectuels

En Langue arabe :

« Jaehat covid 19 al hadahd al wahch" de Fethi Lissir (Med Ali Editions)