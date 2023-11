Algérie: Le Bureau du CN se félicite de la politique de la 'main tendue' du Président de la République

ALGER — Le Bureau du Conseil de la nation (CN), élargi aux présidents des groupes parlementaires et au questeur, s'est félicité de la politique de la "main tendue" adoptée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, envers les acteurs économiques et les partenaires sociaux, indique dimanche un communiqué du Conseil de la nation.

Présidé par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, "le Bureau du Conseil de la nation a suivi, avec un grand intérêt, le discours d'orientation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa présidence de la cérémonie de clôture des activités de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, jeudi 16 novembre 2023", indique le communiqué, relevant qu'il s'agit d'"un discours qui renferme des orientations et des instructions établissant les fondements d'un Etat solide, stable et respecté".

Le Bureau du Conseil de la nation a réaffirmé que "la nouvelle Algérie, dirigée par le Président de la République, s'est engagée sur la voie du changement dans tous les domaines, oeuvrant ainsi efficacement à soulager les difficultés qui entravaient l'action des acteurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises", soulignant, en outre que "les nouveaux algorithmes de l'Algérie sont soumis à des approches pragmatiques et réalistes, ce qui rassure les acteurs économiques, dynamiques et innovateurs, dans la création des richesses et d'emplois à travers l'amélioration du climat des affaires".

La même source souligne que le Président de la République "est extrêmement attentif et convaincu de la nécessité de protéger et de renforcer l'économie nationale, tout en la diversifiant, dans le cadre de la concrétisation de ses 54 engagements", rappelant également "les efforts incessants et sincères du Président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, pour une politique de collaboration et d'écoute envers les partenaires sociaux et les acteurs économiques".

En ce sens, le Bureau du Conseil de la nation a salué les réalisations "fructueuses et durables" du Président de la République, en vue de "concrétiser les aspirations du peuple algérien".