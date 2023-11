Afrique du Nord: Saut d'obstacles - Saad El Ayeb Louail s'adjuge le grand prix deux étoiles à Oran

ORAN — Le cavalier Saad El Ayeb Louail du club « Haras Etoile de l'Est » de Constantine a remporté, samedi soir, le grand prix deux étoiles comptant pour la première semaine du concours national de saut d'obstacles, disputé trois jours durant au centre équestre "Etrier Oranais" d'Es-Senia (Oran).

Saad El Ayeb montant "As you like" s'est distingué en décrochant la première place avec un sans-faute sur des obstacles de 1,35 mètre, devant Tayebi Mouloud du club "Etrier Oranais", enfourchant "Don't Cry" et Mostfaoui Soheib de l'écurie "Haras Etoile de l'Est" de Constantine, montant "Up To you".

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé une trentaine de cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus, offrant un beau spectacle aux mordus du hippisme.

Onze épreuves se sont déroulées, lors de cette manifestation équestre, dont les grands prix cadets, juniors, ladies et seniors, qui ont été jugées d'un niveau technique "appréciable", surtout après une longue absence des compétitions, selon le directeur de la compétition M. Houari Benmaghnia.

Cet événement sportif équestre de trois jours, organisé par le club équestre amateur "Etrier oranais" d'Oran en collaboration avec la Fédération de la discipline, a regroupé plus de 125 cavaliers et cavalières des catégories cadets, juniors et seniors de différents clubs équestres nationaux.

En clôture de ce rendez-vous équestre, des trophées et des médailles ont été remis aux vainqueurs, en présence des membres de la FEA et de représentants de la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Oran.