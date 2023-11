Ile Maurice: Les révélations d'un détenu aident à résoudre le meurtre de Jayce Donovan Clovis

Le mystère entourant la disparition de Jayce Donovan Clovis, habitant Pointe-aux-Piments, depuis février 2022 a connu un développement de taille à la suite des révélations d'un détenu.

Ses confidences, faites dans l'après-midi du vendredi 17 novembre, au sergent Gopeechand du Field Intelligence Office (FIO) Central et avec l'aide du sergent Plaiche du FIO Sud ont dissipé le brouillard entourant cette affaire. Le détenu a donné des détails glaçants à la police en indiquant le lieu où la victime, un maçon âgé de 28 ans, aurait été enterrée après avoir été tuée.

Selon le détenu, actuellement incarcéré et dont nous protégeons l'identité pour des raisons de sécurité, il résidait temporairement chez un ami, William Sanassee, à Trou-aux- Biches, avant son arrestation pour un vol dans la région de Floréal. William Sanassee, sous l'emprise de l'alcool, aurait confié avoir commis froidement un crime et se serait ensuite vanté d'avoir enterré l'individu à l'arrière de sa cour. Le suspect aurait même montré à ce détenu l'endroit précis derrière la maison où il aurait enterré la victime. D'après le détenu, William lui aurait raconté le crime avec moult détails. Il aurait apparemment pris un couteau et lui aurait asséné un coup à la tête, puis l'aurait égorgé avant de lui crever les yeux. Selon le détenu, William Sanassee évoquait ce crime avec une certaine fierté à chaque fois.

Le détenu n'avait rien dit jusqu'ici par peur. Ensuite, il est allé vivre dans la région de Curepipe avant d'être arrêté. Confronté à ces révélations troublantes, le Field Intelligence Office a transmis l'information à la Major Crime Investigation Team du Sud qui a monté une opération samedi matin avec le concours de la SMF. Des ossements ont été déterrés. Le père de Jayce Donovan Clovis, 61 ans, a été informé et des prélèvements ADN devront être effectués.

Contacté, le père a déclaré attendre l'évolution de l'enquête et devra patienter jusqu'aux analyses ADN pour être sûr qu'il s'agit bien de son fils. Cependant, il confirme que William Sanassee est venu rendre visite à son fils le 22 février. Ils sont partis tous les deux ensemble et depuis, son fils, qui travaille comme maçon, n'est plus rentré à la maison.

Le sexagénaire raconte avoir vécu une année d'angoisse sans savoir ce qui avait pu arriver à son fils. «Li pa fasil pou enn papa napa gagn somey mem aster. Enn sel zanfan mo ti éna. Après enn an nou pé rési trouv enn lékléraz pou nou kapav fer nou dey», relate-t-il.

Le présumé meurtrier, qui avait suivi une formation de la Légion étrangère à La Réunion, s'était envolé pour Rodrigues il y a deux mois et a été arrêté par le FIO de Rodrigues samedi. Des policiers ont quitté Maurice hier dimanche 19 novembre pour se rendre à Rodrigues afin d'escorter le suspect à Maurice. Il sera interrogé par la MCIT à son arrivée.