Ile Maurice: Sami Driss - «Tout sera réuni pour qu'on ait un bel événement»

Plus de 2 000 coureurs venant des cinq continents sont attendus à Maurice en juin prochain à l'occasion du trail «Mauritius by UTMB», nouvelle étape des UTMB World Series, que compte organiser YOTTA SPORTS, entreprise d'événementiel sportif basée à Lyon et spécialisée dans les disciplines sportives outdoor.

Cette dernière, qui a signé un contrat de quatre ans en tant qu'organisateur de cette première édition du «Mauritius by UTMB», place la barre très haut : «On est en bon ordre de marche car notre objectif est de réunir, les 22 et 23 juin 2024, plus de vingt-cinq nationalités différentes sur les cinq continents. Nous voulons véhiculer aussi cette image internationale de l'UTMB. Au minimum, nous visons 1 500 participants et comptons aussi sur une bonne participation mauricienne», explique Sami Driss, directeur général de YOTTA SPORTS.

A ce jour, presque cinq semaines après avoir lancé les hostilités au niveau organisationnel, 300 athlètes (dont 65 de Maurice) se sont déjà fait inscrire. «C'est une très bonne chose pour nous. Cela démontre l'intérêt et l'envie des passionnés du trail et surtout de la nature d'aller à la découverte des sentiers de ce pays qu'est l'île Maurice. Votre île offre des vues à couper le souffle», dira pour sa part Gaël Mainard, directeur technique de course du «Mauritius by UTMB».

Ce dernier est d'avis que les différents tracés emmèneront les coureurs sur des pistes hors du commun où ils auront à affronter des montées raides et des sentiers techniques tout en traversant l'intérieur montagneux de l'île, notamment la réserve forestière d'Ebony Forest. «Ce ne sera pas facile mais la beauté du cadre avec au fil des parcours des cascades d'eau cristalline, des champs de canne à sucre, des cratères volcaniques et le panorama au Piton de la Petite-Rivière-Noire, point culminant de l'île à 828 m d'altitude, rendra le moment unique et inoubliable», déclare-t-il.

Sami Driss, Gaël Mainard et Clothilde Lefébure (également membre de l'organisation en tant que directrice des opérations) ont, lors d'un point de presse le mercredi 15 novembre, présenté l'événement. «Mauritus by UTMB» offrira donc une expérience unique à tous les participants avec ses différents formats de courses : BLACK RIVER PITON : 135 km/6 100 m de dénivelé positif ; CHARAMEL : 97 km/4 400 m de dénivelé positif ; BEL-OMBRE : 55 km/2 000 m de dénivelé positif et LE MORNE : 22 km/890 m de dénivelé positif. Rappelons que les organisateurs offrent 50% de réduction sur les frais d'inscription pour les Mauriciens et les résidents. Inscriptions et informations sur : mauritius.utmb.world

«Ce faisant, nous souhaitons donner la chance à plus de Mauriciens de venir découvrir leur île. Mauritius by UTMB emmènera les coureurs sur des pistes hors du commun. L'île Maurice a été justement soigneusement sélectionnée pour plusieurs raisons stratégiques. Tout d'abord, il n'existait qu'un seul événement UTMB en zone Afrique, en Afrique du Sud. Cette opportunité a suscité notre intérêt à contribuer à l'expansion de ce sport exaltant dans cette région dynamique car le climat dans l'île, surtout en juin, est aussi très satisfaisant. Le choix de l'île Maurice repose aussi sur notre connaissance approfondie du territoire, grâce à notre antenne XEFI sur l'île. Gaël Mainard, notre directeur de course, effectue régulièrement des sorties sur place. Cela amène une expertise locale inestimable pour garantir le succès de l'événement. Nous travaillons également avec la MTPA (Mauritius Tourism Promotion Autority) qui oeuvre à faire de Maurice une destination de vacances et de trail. J'ai envie de dire que tout sera réuni pour qu'on ait un bel événement», affirme Sami Driss.

Il reste encore de nombreux mois pour amener ce projet ambitieux à bon port et les organisateurs pensent que «Mauritius by UTMB» sera un gros défi que YOTTA Sports aura à relever. «C'est une étape importante dans le développement de YOTTA Sports. Relever des challenges, être à l'initiative de nouvelles expériences et de nouvelles épreuves est dans notre ADN. Cette collaboration avec différents partenaires va nous permettre de continuer notre structuration aux côtés d'un organisateur de renommée mondiale», dira le directeur général de YOTTA SPORTS.

Une vue de la montagne Le Morne de la plage.

Cette entreprise, fondée en 2022 par des passionnés et des experts dans le domaine du sport, incarne, en effet, une nouvelle vision de l'entrepreneuriat sportif. «Nous avons la volonté d'ouvrir de nouveaux horizons et de proposer des expériences inédites. L'ambition de YOTTA SPORTS est de mettre en valeur les athlètes et sportifs, leurs performances et l'inclusivité de ses challenges sportifs à travers des expériences événementielles uniques», explique Sami Driss.

Mieux connaître les courses: Black River Peak

Long de 135 km avec un dénivelé positif de 6 100 m, Black River Peak est sans aucun doute le format le plus exigeant du «Mauritius by UTMB». Le départ est donné le 22 juin 2024, 6h30, sur le magnifique site du Parc du Château de Bel-Ombre. Ensuite, place à la première difficulté avec la montée de Watook, pour atteindre le magnifique point de vue du Parc national des Gorges de la Rivière-Noire. Tout au long du parcours, les coureurs découvriront une nature intacte et des points de vue à couper le souffle : Ebony Forest, le lagon et la plage du Morne, le réservoir de Mare-Longue...

Les trois premiers hommes et femmes sont automatiquement qualifiés pour la finale UTMB qui se déroule à Chamonix.

Chamarel

Une heure après le départ du plus long format, les coureurs s'élanceront sur sa petite soeur : avec ses 97 km et son dénivelé positif de 4 400 m, Chamarel reste un format destiné aux coureurs aguerris. Après un échauffement de 15 km, les participants s'élanceront à l'assaut du Morne. Au sommet, ils seront récompensés par une vue panoramique sur le lagon. Les ascensions s'accumulent jusqu'au passage de Parakeet Trail, connu pour la technicité de son tracé, en passant par Ebony Forest, Chamarel, ainsi que le point culminant de l'île : Black River Peak, qui s'élève à 828 m d'altitude.

Les trois premiers hommes et femmes sont automatiquement qualifiés pour la finale CCC à Chamonix.

Bel-Ombre

Impossible de ne pas être séduit par l'environnement incroyable traversé par les coureurs sur les 55 km de ce parcours : champs de cannes à sucre, forêts, pitons, zones arides et humides, plages...

Le 22 juin à 9 heures, les coureurs s'élanceront depuis Bel-Ombre, direction les champs de canne à sucre. Une fois cet échauffement terminé, les coureurs atteindront la première difficulté : la longue montée de Watook, première ascension sur les 2 100 m de dénivelé positif à avaler sur ce format.

Les trois premiers hommes et femmes sont automatiquement qualifiés pour la finale OCC à Chamonix.

Le Morne

Après un départ magnifique sur la page de sable blanc surplombée par Le Morne Brabant (site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO), les coureurs parcourront 2 km dans la forêt pour atteindre le début de la montée du Morne, dont ils feront le tour et découvriront des panoramas exceptionnels sur les lagons.

22 km et 890 m de dénivelé positif à travers les savanes du Petit Morne et d'Embrasure, avec une vue sur le Morne Brabant et la Tourelle de Tamarin, pour finir sur la plage au bord de l'océan Indien, le plus petit format du Mauritius by UTMB ravira les trailers débutants et ceux en quête d'un parcours plus roulant et rapide. Départ le 23 juin 2024 à 10 heures, depuis la plage du Morne.

Il a dit

Simon Desvaux de Marigny: «Mauritius by UTMB va apporter de bons coureurs sur notre territoire»

Il sera sans aucun doute notre porte-drapeau au «Mauritius by UTMB» en juin prochain. Le Mauricien Simon Desvaux de Marigny, un habitué de ce genre d'épreuve, n'est pas passé inaperçu lors de la présentation du «Mauritius by UTMB» mercredi dernier. Il est d'avis que cet événement apportera beaucoup de visibilité pour Maurice sur la scène internationale et surtout pour le trail aussi.

Sami Driss, directeur général de YOTTA SPORTS, saluant notre porte-drapeau et meilleur trailer de l'île, Simon Desvaux de Marigny.

«C'est génial de pouvoir participer à une course de cette envergure sur le sol mauricien. Comme je suis un coureur élite, j'aime la compétition et j'aime surtout le haut niveau. «Mauritius by UTMB» va apporter de bons coureurs sur notre territoire et c'est que du bon pour le pays et pour la promotion du trail dans l'île», dira notre meilleur trailer actuel.

Récent vainqueur du Trail Perroquet (52 km) à Rodrigues, Simon Desvaux de Marigny se prépare pour l'Ultra-Trail de Cape Town (100 km) qui aura lieu dans quelques jours, soit le samedi 25 novembre. «C'est mon deuxième objectif de l'année. Le premier c'était les Championnats du monde en juin à Innsbruck en Autriche où j'ai terminé 26e. Je vais essayer de faire le maximum à Cape Town tout en réalisant un bon chrono. Quoi qu'il en soit, la forme est là. La préparation s'est bien passée. J'ai eu la chance de participer à deux courses (Dodo Trail en juillet et Trail Perroquet début novembre) qui m'ont aidé pour me remettre en jambes. Je peux dire que je suis fin prêt et surtout très heureux et hâte d'aller courir en Afrique du sud.»

Brin d'histoire

Comment est né le circuit UTMB World Series ?

L'UTMB Mont-Blanc a été créé en 2003 par un couple de Chamoniards : Catherine et Michel Poletti. Entrepreneurs dans l'âme, passionnés de sport et amoureux de la vallée du Mont-Blanc, ces deux ingénieurs en informatique ont transformé leur hobby en un projet de vie qui s'est concrétisé par un événement (l'UTMB Mont-Blanc) qui, au fil des années, a conquis le monde. L'UTMB Mont-Blanc est un festival annuel de trail-running d'une semaine dans la ville de Chamonix avec environ 10 000 coureurs sur sept distances, venant de plus de 100 pays.

L'ampleur, la puissance et la portée internationale de l'UTMB en ont fait une marque unique. Il est devenu l'événement phare du trail-running, ce que l'Ironman est au triathlon ou le Tour de France au cyclisme professionnel. L'UTMB Mont-Blanc est le premier événement de trail-running au monde et se déroule à guichets fermés depuis sa deuxième édition.

De cet événement est né le circuit UTMB World Series, plus grand circuit mondial de trail running. Réunissant les amateurs de trail de tous niveaux et les plus grandes stars du sport sur les meilleurs événements de la planète qui se déroulent dans des lieux d'exception, le circuit UTMB World Series donne à tous les coureurs l'opportunité de vivre l'expérience UTMB près de chez eux. 40 événements sont répartis en Asie, Océanie, Europe, Afrique et Amérique et constituent la première étape pour les coureurs souhaitant participer au Dacia UTMB Mont-Blanc et accéder ainsi aux UTMB World Series Finals à Chamonix.

Le circuit UTMB World Series comprend trois niveaux d'événements : UTMB World Series Finals, UTMB World Series Majors, UTMB World Series Events. Lors de ces événements, les coureurs accumulent des Running Stones, seul moyen d'accéder aux UTMB World Series Finals, à Chamonix. Une Running Stone correspond à une chance d'être tiré au sort pour participer aux finales UTMB, CCC et OCC. Les Running Stones sont collectées uniquement en participant aux courses parmi les quatre catégories phares (20K, 50K, 100K et 100M) des événements UTMB World Series Event ou UTMB World Series Major.