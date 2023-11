Congo-Kinshasa: CAN 2023, les inquiétudes de Sébastien Desabre

Sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre s'inquiète déjà. Alors que les Léopards sont qualifiés pour la CAN 2023 qui se déroule en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire, le technicien français pense déjà au refus que pourrait opposer certains clubs à la participation de leurs joueurs à cette compétition.

« Les pressions des clubs sur les joueurs peuvent exister, ce n'est pas nouveau. Cela ne concerne pas tous les clubs, bien sûr, et dans la très grande majorité des cas, les joueurs ont très envie de disputer la CAN et ils y participent, même si cela peut ne pas plaire à leurs employeurs », estime Desabre dans le quotidien français Le Monde.

Le technicien ne perd pas de vue le fait qu'on peut chercher des moyens pour mettre la pression sur les joueurs et les empêcher de participer à la CAN.

« On va lui dire qu'on a besoin de lui, qu'il est important », a indiqué Sébastien Desabre au quotidien français Le Monde, conscient que des clubs peuvent influencer leurs joueurs, notamment s'ils sont en lutte pour le maintien ou, au contraire, dans la course pour une qualification européenne.

Si le problème risque de se poser pour la CAN 2023, beaucoup de sélectionneur n'auront par contre pas à s'inquiéter lors des CAN, 2025 au Maroc et 2027 en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Ces compétitions auront lieu entre juin et juillet.