Algérie: Décès du député à l'APN, Abdelhakim Zergui

ALGER — Le député à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhakim Zergui est décédé des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de l'APN.

Le défunt a été inhumé, dimanche après-midi, à Tablat (wilaya de Médéa) en présence de ses collègues de l'APN et des autorités locales.

En cette douloureuse épreuve, le président de l'APN, Brahim Boughali a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant dieu le Tout puissant de l'entourer de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille et ses proches.

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina a exprimé au nom du parti, direction et militants, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt, priant Dieu le Tout puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens.