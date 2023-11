Sénégal: Présidentielle 2024 - Fadel Barro se lance pour une candidature de jeunesse

L'activiste, Fadel Barro a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Une candidature qui fait l'objet d'un long processus de co-construction avec plusieurs sénégalais selon le président du mouvement citoyen Jammi Gox yi. Face à la presse hier, dimanche 19 novembre, l'activiste entend apporter avec cette candidature de jeunesse une innovation afin que le pays aille mieux.

« Cette candidature est une étape d'un long processus d'engagement, d'un long processus de co-construction avec plusieurs sénégalais pour essayer de voir comment nous pouvons produire du génie politique au Sénégal, comment nous pouvons rendre vrai ce qu'on appelle l'exceptionnalité sénégalais », a déclaré hier, dimanche 19 novembre, l'activiste Fadel Barro, candidat déclaré à l'élection présidentielle.

En tant jeune qui travaille sur ces questions-là depuis plusieurs années, en cherchant à trouver par quel moyen et de manière inlassable à s'engager pour que le pays aille mieux, le président du mouvement citoyen Jammi Gox yi indique à cet effet, « Nous nous sommes rendu compte qu'il fallait s'autosaisir à ce niveau d'abord et pousser les autres pour constituer une force convergente pour que enfin ces élections là que les sénégalais attendent comme un chao, ces élections là que l'Afrique et le monde entier regarde le moment où ce pays qui était si beau puisse se retrouver. »

%

C'est ainsi, souligne-t-il, « C'est une candidature d'opposition, c'est une candidature d'apaisement, c'est une candidature de jeunesse tout simplement. Quand je parle de jeunesse je parle d'innovation, quand je parle de jeunesse, je parle de cette capacité à produire de nouvel élan pour que ce pays se retrouve. »

Interpellé sur la question des parrainages, le leader des Jamistes, se montant rassurant et serein, a fait comprendre que sa candidature est un processus qui est passé par les élections législatives et avec des prétextes fallacieux, l'Etat du Sénégal, nous a empêchés de participer. « Nous avons récupéré nos fiches à temps. Nous sommes le numéro 99 et nous avons passé tout ce temps à collecter ce parrainage à en dehors des spectacles des médias. Nous avons commencé à collecter des parrainages ça se passe bien et ça continue de convergent », a-t-il rassuré.

D'où l'intérêt de communiquer d'après l'ancien coordonnateur du mouvement citoyen Y'en a marre. Et l'ancien journaliste de conclure : « Quand nous avons réuni assez de parrainages nous avons estimé qu'il va devoir maintenant communiquer. C'est pourquoi cette communication peu tardive. »