Sénégal: Pacification de l'espace public en perspective de la présidentielle de 2024 - MIK invite Mamadou Mbodj à rencontrer Macky Sall

Le leader du mouvement «Demain, c'est maintenant !» tire la sonnette d'alarme sur la tension politique que vit le Sénégal à moins de quatre mois de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm (privée) hier, dimanche 19 novembre, Mamoudou Ibra Kane (MIK) a invité le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj à s'engager dans la pacification de l'espace public en rencontrant le chef de l'Etat, Macky Sall.

La situation actuelle du Sénégal marquée par la montée de la tension politique ne laisse pas indifférent le leader du mouvement «Demain, c'est maintenant !». Il a tiré la sonnette d'alarme sur la tension que vit le Sénégal à moins de quatre mois de l'élection présidentielle du 25 février prochain.

Invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm (privée) hier, dimanche 19 novembre, Mamoudou Ibra Kane, a relevé que la situation actuelle du Sénégal est plus que «préoccupante».

Poursuivant son propos, le journaliste qui s'était lancé dans la course à cette présidentielle avant d'annoncer son retrait, a notamment invité la plateforme des forces vives de la nation F24 à revoir sa stratégie vis-à-vis du président de la République et ne pas continuer à en faire un adversaire. Soulignant que le F24 est un «cadre majeur dans le jeu politique», il a indiqué que cette organisation qui regroupe la quasi-totalité des acteurs de l'opposition aurait pu, dès les premières heures, qui ont suivi l'annonce par le chef de l'Etat de sa non candidature, demandé une audience pour discuter avec lui, du processus électoral et des règles du jeu.

%

«J'invite le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj, un personnage sympathique pour qui, j'ai beaucoup de respect, un homme très engagé, un patriote, a demandé une audience avec le chef de l'Etat pour discuter justement d'un certain nombre de questions (liées au processus électoral et des règles du jeu). Je ne sais si c'est trop tard ou pas, mais mon sentiment c'est qu'il faut le faire puisque le principe de la démocratie, c'est la discussion», a-t-il lancé. Interpellé par ailleurs sur les perspectives de son mouvement après son retrait de la course, Mamoudou Ibra Kane a indiqué que son mouvement est «ouvert à toutes discussions pour parler du pays, pour échanger sur les offres programmatiques, sur nos visions».

Sous ce rapport, le désormais ex-candidat déclaré à la présidentielle de 2024 du mouvement «Demain, c'est maintenant !» précise qu'il n'écarte personne encore moins l'actuel Premier ministre . «Si c'est Amadou Ba, pourquoi pas ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre aussi ? C'est ouvert ! Rien n'est exclu», a-t-il martelé. Abordant la question du drame de l'immigration, le leader du mouvement «Demain, c'est maintenant !» préconise un dialogue avec les jeunes par l'organisation des assises nationales ou d'une conférence nationale sur la migration et la diaspora pour mieux impliquer cette dernière dans la gestion de cette question.