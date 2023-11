Sénégal: L'auteur Aly Sileymane Ly veut donner aux jeunes l'envie de réussir

Dakar — Aly Sileymane Ly, co-auteur, avec Ndiassé Samb, journaliste sportif à Radio France international (RFI), du livre « Diambars une école de la vie », récemment publié aux éditions « Saaraba », entend offrir sa »trajectoire emblématique » aux jeunes afin de leur donner envie de réussir dans la vie.

"Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Pour partager mon parcours et donner à tout le monde cette envie de vouloir réussir", a-t-il dit lors de la cérémonie de dédicace de son ouvrage de l'ouvrage dans le cadre du premier Salon "Dakar-livres" dédié à la jeunesse et aux enfants (15 au 18 novembre).

L'ouvrage de 125 pages préfacé par Patrick Vieira, ancien capitaine de l'équipe de France de football membre fondateur de l'Institut Diambars, décrit le parcours inspirant d'Aly Sileymane Ly fait « de résilience, de travail et de force mental insoupçonné ».

Ancien talibé (élève à l'école coranique), il est devenu aujourd'hui ingénieur-informaticien à Arras au nord de la France, après avoir manqué de devenir un footballeur professionnel de l'institut Diambars.

« J'ai voulu raconter mon parcours, le plus simplement possible, pour montrer à de jeunes frères talibés ou non, que rien n'est impossible si on a le courage, l'envie, l'abnégation, la détermination et la foi qui m'ont accompagné durant tout mon parcours », a estimé Aly Sileymane Ly.

Il s'est aujourd'hui engagé dans le combat pour l'amélioration des conditions de vie des talibés dans l'association "L'arbre de l'espoir" basée en France et porte le projet "Daara's school" dont la vocation est de montrer que l'éducation religieuse n'est pas incompatible avec l'éducation moderne.

Il s'agit, a-t-il expliqué, de transformer les daaras en espace d'éducation où les enfants pourront s'épanouir et vivre décemment dans un espace sain, où ils vont bénéficier de soins médicaux, manger varié, équilibré et à suffisant et suivre une formation complète qui leur permettrait de préparer leur avenir.

Le natif de Thialma, un village du département de Podor, dans le nord du Sénégal, qui a fréquenté à l'âge de 8 ans, une école coranique des Parcelles assainies de Dakar, estime que « faire du football uniquement ne suffit pas ».

L'auteur qui a eu le Bac avec mention estime puiser son énergie des conditions difficiles de sa vie de talibé où il fallait se réveiller à 6 heures pour apprendre le Coran et ensuite aller mendier dans les rues des Parcelles assainies pour pouvoir manger.

Ndiassé Samb souligne que la co-signature avec Aly Sileymane Ly s'explique par le fait que c'est un travail à deux, et chacun a rempli sa part.

"L'idée était qu'il raconte sa vie et que moi je mets en situation tout cela pour en faire un livre qui puisse se lire facilement", renseigne le journaliste qui a déjà publié il y a plus de dix ans, « El Hadji Diouf footballeur et rebelle ».

Le »destin unique »et l'histoire "fabuleuse, incroyable et singulière" de Aly, explique, selon lui, l'intérêt accordé à ce récit à côté d'autres rencontrées dans son parcours de reporter.