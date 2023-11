Algérie: L'exposition collective 'Confidences' - Des toiles et des moulages dédiées à la Femme

ALGER — L'exposition collective "Confidences", regroupant les oeuvres des artistes plasticiennes Barbara Wlodno Madej Amokrane, Chafika Benkhodja Moulaï et Taous Ben Amara, a été inauguré, samedi à Alger, dans un élan créatif uni autour de la thématique de la "Femme".

Visible jusqu'au 16 décembre au siège de la Fondation culturelle "Ahmed & Rabah Asselah", "Confidences", est une "création d'ensemble dans l'harmonisation des tons et du temps" qui met en valeur l'Imaginaire créatif.

Présentes avec 17 toiles chacune pour Barbara et Chafika Benkhodja Moulaï et 12 tableaux pour Taous Ben Amara, les trois artistes ont conçu leurs rendus aux formats moyens dans un croisement de courants artistiques et un savoir-faire varié en techniques.

Ainsi, la Polonaise Barbara, présente en Algérie depuis les années 1980, a dû prendre des cours de peinture durant cinq ans, avant d'exposer pour la première fois en 2003, liant sa venue dans l'univers des arts plastiques à "sa foi et sa spiritualité".

Basant ses travaux sur un optimisme exprimé à travers plusieurs couleurs vives, traitant de différents sujets en lien avec le bienêtre de la femme, Barbara, qui a déjà exposé à Alger, Tizi Ozou, Bejaia et Blida, se tourmente parfois et alerte sur ce que pourrait être l'avenir, à l'instar de cette toile où elle a le regard fixant sa main qui tient une boule, donnant l'impression d'être attentive aux appels du futur.

"Les quatre saisons", "Main tendue", "Regard bavard", ou encore une série de toiles aux formes ambigües dans un mélange de couleurs varié, la créativité foisonnante de Barbara se déploie dans la technique de l'acrylique et les courants, figuratif, réaliste et abstrait qui, pour elle est une école qui donne libre court à l'imaginaire.

Dans une vision novatrice au regard frais, Chafika Benkhodja Moulaï restitue au regard du visiteur dans un élan original et singulier puisant ses sources des courants figuratif moderne et abstrait, la "femme coquette qui se met en valeur et revendique sa féminité".

Du haut de ses 35 ans d'expérience reposant sur une formation de sept ans, entre Société des Beaux-Arts (5 ans) et Ecole supérieure des Beaux-Arts (2 ans), l'artiste a développé plusieurs collections, présentant pour cette exposition la femme porteuse du patrimoine culturel algérien dans sa richesse et sa diversité.

Masques de femmes portant des motifs et des symboles amazighs, femmes de la Casbah d'Alger, ou encore des toiles aux formes géométriques abstraites dissimulant des symboles culturels du terroir, Chafika Benkhodja Moulaï prône dans son élan créatif, l'image de la femme algérienne support à la promotion du patrimoine et de la culture algérienne.

L'artiste-plasticienne et poétesse, Taous Ben Amara se pose en gardienne des traditions et des valeurs ancestrales qu'elle déploie généreusement dans un mélange de couleurs qui obéit à une démarche déterminée et qui ne l'empêchera pas de répercuter sur ses toiles la bonne humeur et le sourire qui l'habitent et ne la quittent jamais.

Lumineuses et débordantes de bonté, de joie et de bien-être, les oeuvres de Taous Ben Amara se dressent tel un miroir qui réfléchit toutes les bonnes ondes qu'elle dégage à travers la thématique de la femme comme centre de réflexion, et qui permettent au visiteur, dans un élan d'apaisement et de félicité de se "refaire".

La femme est ainsi mise en rapport avec les thématiques de "l'Identité", "la Parole", "les Origines", "la Féminité", "l'Emancipation", "la Liberté", ou encore "la Responsabilité", autant de poésies muettes de Taous Ben Amara, une artiste prolifique diplômée de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, qui invitent à un voyage onirique.

Faisant apparaitre dans certaines de ses toiles des textes poétiques de sa plume et des motifs et des signes d'appartenance à la Culture algérienne, notamment celle amazighe à travers la mise en valeur des dimensions ancestrale et historique, Taous Ben Amara entend "défendre le modèle algérien" qui se distingue par la "richesse de sa diversité culturelle" et par son "Originalité", à travers des toiles figuratives ou expressionnistes, réalisées dans des techniques mixtes, acrylique, aquarelle, ou gouache.

Artiste-plasticienne depuis 1998, Taous Ben Amara compte à son actif plusieurs expositions dans différentes villes d'Algérie.