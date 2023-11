Afrique du Nord: Aoun appelle à diversifier les investissements pour favoriser l'intégration industrielle

BORDJ BOU ARRERIDJ — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a appelé, dimanche après-midi à Bordj Bou Arreridj, les investisseurs locaux à "montrer leur potentiel" et à "investir dans différents domaines comme l'agriculture, les industries de transformation et pharmaceutique pour favoriser une intégration industrielle dans la wilaya ".

Le ministre a précisé, dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya, que Bordj Bou Arreridj est une "wilaya industrielle par excellence" en raison du grand nombre d'unités de production qui y activent.

Il a noté que la contribution de cette wilaya est "estimée à environ 25% dans le domaine des industries électroniques et de l'électroménager au niveau national" et "possède toutes les qualifications pour devenir pionnière dans bien d'autres domaines ".

M.Aoun a également souligné que les investisseurs sérieux "trouveront toutes les facilités auprès des autorités locales pour concrétiser leurs projets", l'objectif étant de réduire la facture des importations, d'une part, et de créer des emplois pour les jeunes, d'autre part.

L'Algérie est "le seul pays qui fournit de l'eau, de l'énergie et du foncier aux investisseurs pour qu'ils puissent établir leurs projets", a affirmé le ministre, notant le "grand rôle joué par les autorités de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, conduites par le wali, M. Kamel Nouicer, dans le suivi du dossier de l'investissement, dans le but de réaliser un nouveau saut qualitatif, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune quant à la célérité dans la réalisation des projets d'investissement afin de répondre aux besoins quotidiens des citoyens, et pour que 2024 soit l'année de l'économie par excellence ".

Au cours de sa visite à Bordj Bou Arreridj, M. Aoun, qui a écouté un exposé sur les réalités et les perspectives de l'investissement dans la wilaya, a visité un complexe spécialisé dans la fabrication de réfrigérateurs, avant de mettre en service la première phase du nouveau complexe pour les industries électroniques et électriques domestiques, réalisé dans la zone de Lechbour, au chef-lieu de wilaya.Le ministre a également inspecté, dans la zone d'activités, des unités de production de cartes électroniques, de matériels d'emballage, de conduites et de pivots d'irrigation.

Il a également présidé, à la zone industrielle de Mechta Fatima (El Hammadia), l'inauguration d'une unité de production de tôles de fer et de produits métalliques, ainsi que d'une école de formation de travailleurs devant constituer la main-d'oeuvre de la même unité.

M.Aoun a aussi posé la première pierre d'un centre électrique 30/60 KV avant d'écouter une présentation d'un projet de réalisation d'une station de réduction de pression du gaz naturel, et de visiter une unité de production spécialisée dans la fabrication de structures métalliques.

Dans la commune de Ras El Oued, le ministre a inspecté les travaux d'aménagement de la zone industrielle où il a mis en service un générateur d'énergie et inspecté une station de réduction de pression du gaz naturel.