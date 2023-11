Tunisie: Outils alternatifs d'éducation à l'innovation sociale - Place à la pensée et à la créativité

La Rencontre Innoved a démontré que l'innovation prospère dans les réseaux, soulignant l'importance cruciale de la collaboration pour la création de changements systémiques.

La Rencontre Innoved, événement national dédié aux outils alternatifs d'éducation à l'innovation sociale, et initiée par le Centre tunisien pour l'entrepreneuriat social (Tcse), vient marquer, ainsi, la clôture du projet MedRISSE, financé par l'Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med.

Pour un environnement favorable à l'innovation

Cette initiative a réuni divers acteurs de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat social, des étudiants et des représentants d'universités tunisiennes.

La Rencontre Innoved a ainsi créé un espace dynamique propice à l'échange d'idées novatrices et la formation de synergies cruciales entre les différentes parties prenantes, avec pour ultime objectif l'intégration de l'éducation à l'entrepreneuriat social, dans le cadre universitaire tunisien.

Le débat sur les outils et les méthodologies ludiques d'éducation à l'innovation sociale, mettant particulièrement l'accent sur l'importance de l'entrepreneuriat social comme levier de créativité et de la pensée critique et systémique dans la sphère universitaire tunisienne, a été rehaussé par la participation active de plus de 110 personnes, issues de 14 gouvernorats.

L'objectif principal était de promouvoir l'intégration de ces approches novatrices dans les programmes universitaires, afin de préparer les étudiants à être des moteurs du changement positif dans la société.

Mais aussi d'intégrer des outils ludiques d'éducation à l'innovation sociale et à l'entrepreneuriat, dans les programmes universitaires en Tunisie.

Asma Mansour, cofondatrice et présidente du Tcse, association tunisienne fondée en 2012, était, on ne peut plus, claire et précise : «Notre objectif est de créer un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat social au Maghreb».

Quatre niveaux d'intervention résument les activités de la Tcse, à savoir l'appui et la promotion de l'entrepreneuriat social.

Au niveau macroéconomique, la Tcse cherche à influencer les politiques publiques et la production de services sociaux avec la municipalité de Tunis ou avec l'Apii. «On travaille sur la production et la coproduction du savoir».

Le projet, financé pat l'UE à hauteur de 1 million d'euros, n'a requis que 200.000 euros, pour la partie tunisienne, sur deux ans.

La Tcse travaille également sur le volet éducatif, à savoir introduire de nouveaux outils ludiques et pédagogiques alternatifs à l'enseignement.

Il y a, là, intérêt de créer des liens, un espace d'échanges pour se connaître et essayer des collaborations ponctuelles ou durables.

«Les politiques publiques visent à influencer la manière dont les programmes universitaires sont enseignés. On intègre des outils pour que l'éducation à l'innovation soit plus motivante et que les étudiants soient plus curieux et puissent acquérir de nouvelles compétences comme la pensée critique et systémique et ne pas être uniquement réceptifs», précise Mme Mansour.

Dans cet ordre d'idée, la mise en place de jeux qui vont élucider certaines connaissances et résoudre des problématiques scientifiques est la pierre angulaire de Rencontre Innoved.

Mme Mansour a brièvement présenté le jeu phare de son organisation Tcse, à savoir le jeu de cartes «zaâma?», axé sur un problème qui, comme son nom l'indique, met les jeunes à l'épreuve de l'innovation, notamment dans des thématiques ou des problématiques comme le décrochage scolaire, ou pour comprendre des faits et interpréter des chiffres.

Destiné aux plus de 16 ans, il permet de vulgariser les connaissances scientifiques au grand public, un peu comme les jeux de société de culture générale.

Une problématique à résoudre tout comme celle portant sur le changement climatique avec la «fresque du climat».

En effet, les pays industrialisés sont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, mais il doit y avoir une mobilisation mondiale pour rester prudents pour éviter l'aggravation rapide de l'augmentation des températures.

C'est tout l'intérêt de la fresque du climat, un support ludique présenté aux jeunes participants, étudiants et entrepreneurs et membres de la société civile.

La fresque du climat

Nadia Sliti, ingénieure de formation, référence et animatrice de l'atelier «fresque du climat» a décrit les spécificités de ce support ludique innovant.

Ce dernier est un jeu de 42 cartes pour les adultes et 22 pour les enfants.

Elle développe : «Il sert à expliquer ce qu'est le changement climatique, quelles sont ses causes et ses conséquences et surtout pour inciter les gens à passer à l'action, à changer leur attitude, leur façon de voir les choses et pour préserver la planète et réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsable du changement climatique».

Cet atelier de prévention et de sensibilisation aux effets du changement climatique est également pré-requis à tous les niveaux et est traduit en plusieurs langues pour les plus jeunes et les enfants.

Mme Sliti est revenue sur des facteurs inhérents au changement climatique comme la déforestation en Amazonie, réalisée pour créer des marchés pour l'agriculture dans la culture du soja, favorable aux exploitants agricoles mais qui augmente les gaz à effet de serre.

Elle a évoqué les trois énergies fossiles gaz, pétrole et charbon qui induisent une augmentation des gaz à effet de serre.

En contrepartie, il y a un impact négatif sur le climat : «L'émission de CO2 se propage dans l'atmosphère, dans l'air, dans l'espace mais encore ?».

Le CO2 qui s'intègre dans l'océan le rend plus acide avec une menace sur la biodiversité marine, de plus en plus affectée.

Des jeux inspirants et motivants

La gamification a aussi été au coeur de la Rencontre Innoved.

L'événement a été marqué par la diversité des approches pédagogiques, avec des sessions interactives, des rencontres en speed-dating, des ateliers de réflexion sur la politique éducative et de formations visant à créer une dynamique collaborative.

En effet, Innoved s'inscrit dans le cadre d'un programme phare du Tcse, nommé «Insane Impact», qui oeuvre pour la sensibilisation et l'éducation à l'innovation sociale, s'alignant sur les nouvelles tendances d'apprentissage.

La Rencontre Innoved a été le théâtre d'une exploration approfondie des résultats et réalisations concrètes du projet MedRISSE.

Cela inclut un mapping exhaustif d'entreprises sociales en Tunisie, la création d'une base de connaissances autour de l'innovation sociale et la dissémination d'un livre intitulé «The Tunisian Doing Together», mettant en avant le modèle tunisien de l'entrepreneuriat social.

La Rencontre Innoved a également offert une opportunité exceptionnelle aux participants pour contribuer à améliorer la note politique intitulée «Promouvoir l'entrepreneuriat social dans le système éducatif tunisien», développée dans le cadre du projet MedRISSE avec l'appui d'Oxfam Italie.

Divers acteurs se sont réunis autour de cette note politique en vue de suggérer des recommandations et de définir un plan d'action pour sa mise en place, en proposant des pistes concrètes telles que la formalisation de collaborations avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), l'intégration d'outils ludiques et d'études de cas et de problématiques sociales tunisiennes dans les cours, visant à renforcer le système d'enseignement supérieur.

En effet, Innoved était une occasion pour lancer le programme d'Ambassadeurs du jeu de cartes Zaâma, outil d'éducation à l'innovation sociale, conçu par le Tcse.

Ce programme d'ambassadeurs vise à renforcer les capacités des acteurs d'appui à l'innovation et à l'entrepreneuriat social.

Dans le cadre de son lancement, le Tcse a signé des protocoles d'accords avec des organisations tunisiennes manifestant un intérêt envers le jeu de cartes comme outil de promotion et de sensibilisation à l'innovation sociale.

Les connexions établies résonneront dans le domaine de l'innovation sociale, créant une base solide pour le développement futur de l'entrepreneuriat social en Tunisie.