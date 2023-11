Ile Maurice: Sentence ultérieure pour Djamil Korumtallee

Il a plaidé coupable pour avoir infligé des blessures mortelles à son ami Chandan Maunick, 21 ans, dans un accès de colère. Une histoire de drogue et d'argent serait à l'origine du drame survenu le 1er juin 2018. Djamil Korumtallee, qui a comparu la semaine dernière devant la Cour d'assises, connaîtra sa sentence à une date ultérieure.

En cour, les différentes versions des faits ont été lues et l'accusé, alors âgé de 22 ans et habitant de Bois-d'Oiseau, Plaine-Magnien, a avoué avoir tué son ami avec un bâton clouté avant de se débarrasser de la bicyclette de celui-ci. Il a expliqué que ce jour-là, il avait rencontré son ami Chandan Maunick à l'arrêt d'autobus. Les deux ont décidé d'aller se droguer dans une maison abandonnée à Morcellement Lorette, Mahébourg. «Il était prévu que mon ami m'aide à me piquer mais il a raté ma veine et a gaspillé de l'héroïne. Je le lui ai reproché car j'étais en manque. Et dans la colère, je me suis emparé d'un morceau de bois clouté qui traînait sur place pour l'agresser, le cognant contre le mur. Par la suite, j'ai pris sa bicyclette et je l'ai abandonnée sur un terrain en friche avant de rentrer chez moi», a raconté Djamil Korumtallee.

Il a ajouté qu'il a fait main basse sur l'argent de son ami, qui venait de toucher son premier salaire en tant que vigile au MITD. «Ce n'est qu'à la maison que je me suis rendu compte que j'avais en main la somme de Rs 8 700. Je me suis alors rendu à Port-Louis pour acheter de la drogue et manzé bwar avec cet argent.» Le cadavre de Chandan Maunick a été découvert 23 jours plus tard dans la maison abandonnée. Le corps était en état de décomposition avancée.

%

Me Audrey Stephen-Sungeelee, du Parquet, a fait ressortir que l'accusé méritait une peine d'emprisonnement entre neuf et 13 ans, étant donné qu'il a donné du fil à retordre aux enquêteurs. «Il a donné neuf déclarations différentes à la police. Dans un premier temps, il a nié les accusations et a même cité le nom d'un innocent comme celui qui aurait blessé et tué Chandan Maunick. Puis, il était passé aux aveux avant de se rétracter en 2021. Ce n'est qu'après qu'il a accepté son crime. Ses changements de versions ont occasionné plusieurs exercices de reconstitution des faits. Il a jeté l'arme du crime et les accessoires de drogue à différents endroits», a dit l'avocate dans sa plaidoirie devant le juge Pravin Harrah.

Me Asha Ramano-Egan, qui représente l'accusé, a demandé au juge de considérer le fait que son client a plaidé coupable. Pour elle, l'accusé est une victime de la drogue, ce qui expliquerait son comportement erratique. «Il devrait être traité comme une victime de la drogue plutôt que comme un récidiviste», a dit l'avocate, demandant à la cour de lui donner une peine minime pour qu'il puisse avoir une chance de se réhabiliter. Le juge Harrah lui a rappelé que la cour a le devoir d'envoyer un signal fort à la société. Djamil Korumtallee a présenté ses excuses à la cour. Après les plaidoiries, le juge a dit qu'il prononcera la sentence à une date ultérieure.