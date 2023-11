Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - Des kits scolaires offerts aux enfants démunis de Bacongo

L'humaniste Roland David Mvouhi a donné, le 17 novembre à Brazzaville, à plusieurs enfants venant des familles démunies de Bacongo, deuxième arrondissement, des kits scolaires pour la continuation de leur éducation.

En faisant ce geste généreux, le donateur veut jouer sa partition à la revalorisation de l'éducation scolaire et morale de la jeunesse dans des familles vulnérables. Ainsi, Roland David Mvouhi a évoqué les valeurs de l'éducation scolaire qui, selon lui, améliorent la santé et les moyens de subsistance, forgent le caractère humain, contribuent à la stabilité sociale et stimulent la croissance économique à long terme. Elles sont aussi essentielles à la réalisation de chacun des dix-sept objectifs de développement durable.

Le donateur a également indiqué que l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever le niveau de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix ainsi que la stabilité. L'éducation, a-t-il ajouté, participe à la stabilité du pays et permet à l'enfant de s'insérer dans le tissu socio-économique local et d'accéder à un emploi stable et durable. Elle stimule la productivité, l'innovation et l'entrepreneuriat.

« Lorsqu'un enfant sait lire et écrire, il est confiant en soi. L'éducation scolaire est la base du développement personnel, car savoir lire et écrire offre les possibilités d'avoir un emploi stable puis avoir les possibilités de changer le cycle de pauvreté dans la famille. Les enfants qui vont à l'école apprennent la pensée critique et les valeurs morales à vivre en société . Si tous on est éduqué, le monde deviendra plus lumineux », a soutenu Roland David Mvouhi.

Il a, par ailleurs, déploré le phénomène d'extrémisme violent occasionné par des jeunes délinquants, lequel conduit parfois à l'accroissement des conflits entre eux et à l'exacerbation de la délinquance juvénile dans les villes. Le phénomène "bébé noirs", a-t-il soutenu, alimente ainsi l'insécurité et ralentit le développement socio-économique. « Le phénomène "bébés noirs" est transversal. Les responsabilités doivent être partagées. Le souhait est que ces enfants soient rééduqués et réinsérés. Les répressions policières, les arrestations et les poursuites judiciaires sont les seuls moyens de lutte contre ce fléau à ce jour », a-t-il rappelé. En 2008, d'après les statistiques de l'Unesco, 28 000 000 d'enfants étaient privés de l'éducation en raison des conflits armés.

L'assistance aux familles démunies est un vaste programme de l'Association église la puissance du feu de l'éternel qui s'étendra dans les autres arrondissements et villes du pays.