Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le haut commandement statue sur son bilan annuel

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, a lancé, le 20 novembre à Brazzaville, les travaux de la conférence d'évaluation des activités majeures réalisées en 2023.

La réunion annuelle de trois jours regroupe les commandants organiques centraux et les commandants des zones militaires de défense ainsi que les directeurs de l'état-major. Elle a pour objectifs de faire le bilan des activités des FAC de l'année 2023 et de jeter les bases des axes prioritaires de l'année prochaine. Il s'agira donc, pendant la rencontre, d' établir un bilan par domaine d'activités majeures ; d'avoir un dialogue de commandement qui impliquera d'une part, le chef d'état-major général des FAC et les commandants organiques et, d'autre part, le chef d'état-major général des FAC et les commandants des zones militaires de défense ; de proposer des axes prioritaires et des orientations initiales de programmation de l'année 2024.

Cette conférence favorisera en outre les échanges entre les autorités des FAC et les responsables des structures de l'administration centrale du ministère de la Défense nationale ainsi que ceux des autres composantes de la force publique.

Dans son mot d'ouverture, Guy Blanchard Okoï a rappelé aux conférenciers qu'en mars dernier ils s'étaient retrouvés en conférence de planification des activités annuelles des FAC. « De ces travaux, nous avions établi une feuille de route, un plan de tableau annuel en vue d'exécuter les très hautes orientations du président de la République, chef de l'Etat, chef suprême des armées, et les hautes directives du ministre de la Défense nationale », a-t-il révélé.

Cette feuille de route, a-t-il ajouté, avait mis l'accent sur trois points particuliers, à savoir la nécessité de maîtriser le processus budgétaire, notamment à l'heure du changement de paradigme qui les fait passer au budget programme ; l'obligation de planification de activités à tous les niveaux ; l'impérieuse nécessité de renforcer les capacités de gestion des ressources humaines, selon le triptyque formation, instruction, entraînement et suivi des carrières.

Cet exercice collectif s'inscrivait en fait dans la logique d'appropriation continue par les structures des FAC de la démarche programmatrice liée à l'évaluation de la performance de l'action publique. Une réflexion qui conduisait à intérioriser le logiciel de pensée qui aboutirait à la maîtrise du processus d'exécution des activités en vue d'obtenir les résultats attendus en prenant en compte des contraintes de délai, de budget et de l'environnement....

Notons que la conférence d'évaluation des activités majeures des FAC est un forum annuel au cours duquel le commandement échange avec les autorités territoriales pour jauger les réalités du terrain, redéfinir les ordres et surtout harmoniser les méthodes de travail.