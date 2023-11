Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - MTN Congo signe une convention avec l'Université Marien-Ngouabi

L'accord paraphé et signé le 17 novembre à Brazzaville, par le président de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), le Pr Gontran Ondzotto, et le directeur général de la société MTN Congo, Ayham Moussa, vise à accompagner et offrir aux jeunes étudiants les opportunités de stages en entreprise.

Le partenariat gagnant-gagnant est l'oeuvre de la mise en place du projet dénommé « Partenariat avec les écoles » qui va combler le fossé entre les connaissances théoriques et pratiques à travers des stages de formation.

L'UMNG formera les cadres de haut niveau dans plusieurs domaines scientifiques et les mettra à la disposition de la société de téléphonie mobile MTN Congo pour les stages de formation et les étudiants finalistes pour les stages d'immersion. Ainsi, la signature de la convention partenariale contribuera au renforcement des capacités intellectuelles des diplômés de l'UMNG.

Pour sa part, la société MTN Congo s'engagera à accueillir en stage de formation les étudiants dont le parcours se trouve dans son domaine d'activité pour une durée de deux à six mois. Elle assurera également l'encadrement technique des étudiants pendant leur stage et proposera des thèmes de projet de stage à valeur ajoutée. La société s'assurera que les « tuteurs » évaluent les stagiaires aux échéances définies à leur arrivée et informera régulièrement l'université de l'évolution des stages. Elle participera donc aux activités comme journées portes ouvertes, cérémonie de remise de diplôme de fin d'année organisée par l'UMNG.

« Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis quelques années pour renforcer les liens de l'université et les entreprises afin de valoriser les échanges et le facteur de connaissances créant les partenariats et des objectifs à long terme pour promouvoir l'innovation, l'esprit d'entreprise et la créativité », a indiqué Gotran Ondzotto, président de l'UMNG.