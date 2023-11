Congo-Kinshasa: Pour ses actions de grandes envergures au 2ème mandat législatif, Patrick Muyaya - La base de Funa mobilisée pour voter massivement !

C'est en qualité de Député National que le Ministre de la Communication et Médias et Porte-Parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, s'est prêté à l'exercice de redevabilité devant sa base ce vendredi 17 novembre 2023 au Carrefour des Jeunes à Matonge (Kinshasa). A plus d'un mois des élections en République Démocratique du Congo, Patrick Muyaya a, comme en 2018, fait le bilan de son mandat en tant qu'élu du peuple deux fois, élu de Kinshasa II (Funa).

Accueilli en grande pompe par une population fiévreuse habillée en t-shirts à son effigie et agitant des drapeaux à son nom, Patrick Muyaya a rappelé, sans rien laisser au hasard, ses grandes réalisations qui auront fait date dans l'histoire de la République Démocratique du Congo, remerciant dans la foulée tous ceux qui se sont déplacés sans être dissuadés par les mauvaises langues.

De la sensibilisation contre la Covid-19 à la redynamisation de la RTNC en passant par la co-rédaction de la loi Lokondo (actuelle loi électorale), l'amélioration de l'image de marque du pays à l'international à travers une communication institutionnelle stratégique après sa nomination en tant que ministre de la Communication et Médias, le briefing symbole de rédévabilité des membres du gouvernement Sama Lukonde, la modification du code de travail en ce qui concerne les femmes enceintes, la couverture santé universelle liée à la gratuité de la maternité et le projet des 145 territoires, Muyaya a eu des mots justes devant une foule en liesse et impressionnée par ses réalisations salutaires.

Ayant convaincu sa base, Patrick Muyaya a sollicité auprès d'elle, un nouveau mandat pour la législature 2023-2028 et un second mandat pour le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi. « Si vous nous donnez un nouveau mandat, nous allons plaider pour vous (...) Population de Funa, sachez élire utile. Levez-vous, voyez le travail abattu par le Chef de l'Etat et moi-même », a-t-il dit.

Il a ajouté : « Pour mon prochain mandat, mon slogan sera le dire et le faire. C'est comme ça que nous allions procéder. Je vous demanderai de nous mettre dans vos prières ».

Surpris par ses bases de toutes les communes de la Funa, Patrick Muyaya a reçu un chèque d'une valeur de 5 millions de francs congolais. Cet argent est logé à la Rawbank.