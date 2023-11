Congo-Kinshasa: Plus de 80.000 personnes mobilisées au Stade de Martyrs, RDC - Félix Tshisekedi appelle au renouvellement de la confiance des congolais pour parachever sa mission

Le Stade de Martyrs a reçu hier, dimanche 19 novembre, le premier présidentiable de 2023. Candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, a fait carton plein. Plus de 80.000 personnes arrivées de partout sous la bannière de différents partis de l'Union sacrée ont répondu au lancement de la campagne électorale pour un second quinquennat. Aux premières heures de la matinée, les voies conduisant au stade de Martyrs étaient bondées de monde. Les fanfares agrémentaient cette descente vers le stade au rythme des chants et danses à la gloire du candidat numéro 20.C'est dans l'après-midi que Tshisekedi, ovationné par ce public, a foulé la pelouse du stade. Une véritable de démonstration de force avec plusieurs milliers de partisans qui ne pouvaient plus entrer étant donné que le stade était rempli comme un oeuf.

De blanc vêtu et coiffé d'un képi de la même couleur, Tshisekedi a emballé la foule par son discours en indiquant : « Mon amour pour le Congo m'a poussé à mettre mes idées au programme que je vais vous présenter ».

Candidat à sa propre succession, il a commencé par vanter son bilan notamment, dans les secteurs de l'éducation avec la gratuité de l'école primaire, de la santé avec la gratuité des soins de maternité et du nouveau-né, des infrastructures avec le projet de développement des 145 territoires dans le cadre duquel plus de 1400 écoles et entre 800 et 900 centres de santé ont été déjà construits, selon ses chiffres.

Félix Tshisekedi a surtout prévenu les électeurs contre ceux qu'ils qualifient de «candidats de l'étranger» avant de poursuivre : «Nous avons des candidats de l'étranger. Ils veulent nous emmener à la ruine, à l'esclavage. Comment peut-on les identifier ? Ils ne condamnent pas nommément le Rwanda. Ils vous disent qu'ils vont finir la guerre en six mois.

Entretemps, Katumbi qui, dans son programme d'actions, prévoit de mettre fin à la guerre de l'Est, qui sévit depuis environ trois décennies, en 6 mois, une fois élu. « Qu'il vous dise comment il va s'y prendre», a déclaré Félix Tshisekedi qui a qualifié cette promesse de démagogie.

Et de renchérir : « Ils vont vous promettre monts et merveilles, mais ils ne feront rien. Certains ont gouverné, mais ils n'ont construit ni d'écoles ni de routes ».

Devant près de 80.000 personnes réunies dans cette enceinte sportive au coeur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour un second mandat a réitéré sa détermination de « mourir » pour les congolais.

Et de rassurer ses partisans : « Moi votre candidat numéro 20, moi Président de la République, sachez que jusqu'à ma mort je ne cesserai jamais de vous aimer, d'aimer mon pays, je donnerai ma vie à cause du Congo... Nous souffrons nous Congolais. Vous êtes au centre de ma préoccupation, de mon souci. Si le congolais rentre au centre de nos actions, il va construire son pays », a lancé Félix Tshisekedi.

« Que ceux qui ont cru que le Congo leur appartient, qu'ils se préparent. La RD-Congo est à nous tous. Ça appartient à Dieu. Ils n'ont rien compris le sens de notre démarche, celle de consacrer ce pays entre les mains de Dieu », a-t-il indiqué.

En conclusion, Tshisekedi a rappelé : « Nous avons le choix entre donner le pouvoir aux Congolais qui vont amener le pays dans la perdition ou consolider les acquis. Nous avons des candidats de l'étranger, qui vont nous conduire à l'esclavage. Soyez prudents ».

Comme en 2018

Félix Tshisekedi s'est rendu, quelques heures avant, au mausolée de son père, Étienne Tshisekedi à N'sele pour un recueillement avant le lancement officiel de sa campagne pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain.

En 2018 déjà, alors qu'il se présentait pour la première fois, il s'était recueilli devant le cercueil de son père exposé à Bruxelles, avant de partir en campagne. Aujourd'hui, cinq ans plus tard et à quelques heures du meeting de lancement au stade des Martyrs de Kinshasa, Félix Tshisekedi a tenu à honorer la mémoire de son illustre père et continuateur de son combat politique.