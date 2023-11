Niger: Construction du pipeline Niger- Benin- Ce que la partie béninoise demande aux occupants de l'emprise du projet

Le ministre de l’énergie, de l'eau et des mines a émis un communiqué dans lequel il somme les occupants de l’emprise du projet de construction Pipeline Bénin- Niger, spécifiquement dans les communes d'Ifangni, d'Avrankou et d'Adjarra, de déguerpir. Rapporte acotonou.com.

Selon le communiqué, il a été constaté que malgré les indemnisations régulières effectuées conformément à la loi° 2020-04 du 08 mai 2020, certaines personnes expropriées persistent à occuper les terrains affectés par le projet.

« Le ministre a formellement rappelé aux concernés leur engagement à libérer ces terrains dès réception de leurs indemnités d'expropriation. Il a également insisté sur l'interdiction formelle d'occuper les terrains de l'emprise du Pipeline d'Exportation Niger-Benin, soulignant que cette mesure vise à garantir la sécurité des personnes et la durabilité du pipeline. », précise la source.

Par ailleurs, les équipes techniques de Wapco Bénin demeureront actives sur le terrain, avec la mise en place de patrouilles de sécurité pour assurer le respect de cette mesure.

Le ministre a encouragé les communautés locales à collaborer de manière constructive avec les équipes techniques de Wapco Bénin. La libération des terrains et le respect des mesures de sécurité sont des actions cruciales pour garantir le bon déroulement du Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Benin.

Les sources officielles béninoises rapportent que c’est en septembre 2019 que le chantier a été lancé et la fin des travaux initialement prévue pour fin 2022, a été ralentie en raison de la pandémie de Covid-19. Les travaux de construction d’un pipeline Niger-Bénin, est l’un des projets les plus ambitieux que le partenariat sino-béninois ait envisagé. Le taux de réalisation était i à 77,09 % et le projet devrait être finalisé fin juillet 2023.

S’étendant sur un total de 2 000 kilomètres du Niger au Bénin, il s’agit du plus long pipeline d’Afrique selon le ministère béninois de l’eau et des mines, avec un investissement privé direct de 600 milliards de francs. A terme, le pipeline a pour objectif de transporter par an, environ 35 millions de barils de brut Ce projet de construction de cet oléoduc permettra de relier les puits pétroliers du gisement d’Agadem au Niger, au port pétrolier en eau profonde de Sèmè-Kpodji au Bénin, d’où sera évacué pour la première fois du pétrole brut nigérien vers l’international