Congo-Kinshasa: Selon le Sondage «Le Peuple d'Abord», Présidentielle 2023 - Voici le top 10 des hommes politiques qui vont influencer la réélection de Félix Tshisekedi

Conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante -CENI- a donné, le dimanche 19 novembre 2023, le coup d'envoi de la campagne électorale. Ce, sur toute l'étendue du territoire national. Les différents candidats à la présidentielle ainsi que ceux de la députation nationale, vont donc se jeter dans l'arène politique, aux fins de mobiliser les populations à voter le moment venu en leur faveur. Dans cet ordre d'idées, les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation, ont organisé un méga-meeting le même jour dans un stade de Martyrs plein à craquer puisque pris d'assaut dès les premières heures de la matinée par des cadres et militants venus de toutes les communes de la ville de Kinshasa. Encadrés par leurs leaders politiques, ils arboraient des calicots avec l'effigie du président sortant Félix Tshisekedi.

Cependant, selon les résultats du sondage organisé du 15 octobre au 15 novembre 2023 dans les 26 provinces, tous les leaders politiques membres de l'Union sacrée de la nation ne bénéficient pas de la même côte de popularité. Il y en a qui sont tout simplement boudés dans leurs circonscriptions électorales pour avoir négligé des actions au profit de la population, conformément à la vision du chef de l'Etat et au programme d'action du gouvernement.

Par contre, les hommes épinglés par ce sondage sont pratiquement adulés non seulement dans leurs fiefs électoraux respectifs, mais aussi et surtout dans toutes les provinces. Les partis qu'ils ont mis sur pied et les regroupements politiques auxquels ils appartiennent, sans oublier leur probité morale, constituent ainsi des facteurs qui leur donnent la possibilité d'influer positivement sur la réélection de Félix Tshisekedi en décembre prochain dans toute la République.

Ces personnalités sont les suivantes:

Michel Bongongo : 88%

Il assume son choix et reste convaincu du soutien qu'il apporte à Félix Tshisekedi qui, selon lui, est capable de tirer le pays du gouffre. C'est pour cette raison que ce ténor de l'Alliance des acteurs attachés au peuple -AAAP- s'aligne derrière la candidature du président sortant.

"Nous soutenons la candidature du président Félix Tshisekedi à cause de son bilan encourageant en moins de cinq ans d'exercice à la magistrature suprême", affirme-t-il. L'ancien ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Défense nationale, a ainsi indiqué sa volonté d'aller en croisade pour convaincre les plus sceptiques à donner un second mandat à l'actuel chef de l'État, bien que le pays soit en guerre.

Michel Bongongo précise que d'énormes efforts ont été entrepris par le chef de l'État. "Sur le plan diplomatique, explique-t-il, le président Félix Tshisekedi est déterminé à sortir la RDC de son isolement en replaçant le grand Congo dans le concert des nations. Sur le plan de l'expression démocratique, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association sont devenues de plus en plus une réalité tangible".

Sur les questions de défense et de sécurité, il met en avant la détermination et l'engagement du chef de l'État à vaincre le M23 soutenu par le Rwanda. Il parle aussi des moyens engagés pour mettre fin aux raids de groupes armés terroristes dans l'est de la RDC. Sur le plan social, la gratuité de l'enseignement primaire est une évidence aujourd'hui. Il a également vanté plusieurs progrès enregistrés dans l'administration. "L'augmentation de 45 % du salaire des fonctionnaires, la réduction de l'IPR de 15 à 3%, l'augmentation de la pension des militaires, la construction des hôpitaux, notamment l'hôpital du camp Tshatshi, l'hôpital de Mbuji-Mayi. Enfin, sur le plan de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, il a loué le contrôle assidu, administratif et financier menés par l'IGF et la Cour de comptes ».

Cet homme politique a exercé successivement les fonctions de vice-président de l'Assemblée régionale de 1985 à 1989 et son président de 1989 à 1990; ministre d'État en charge du Budget de 2014 à 2016, de la Fonction publique, et ministre intérimaire de la Défense nationale, Anciens combattants et Réinsertion. Il est actuellement président national du parti politique «Actions pour le bien-être des Communautés de la RDC» -ABC-RDC. Professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale, Michel Bongongo jouit d'une bonne audience à travers le pays grâce à son sens d'écoute, sa sagesse, son esprit de responsabilité et sa probité morale. Il est à même de rallier de grandes foules à la candidature de Félix Tshisekedi.

Fifi Masuka : 80%

Madame le Gouverneur du Lualaba, Mme Fifi Masuka Saini, fait l'honneur de la femme congolaise, en démontrant ce dont elle est capable dans la gestion de la province de Lualaba. Pendant son mandat, elle a un véritable élan dynamique à l'Exécutif provincial. Grâce à son savoir-faire, le Lualaba est devenue le modèle de l'encadrement des recettes provinciales dans tous les secteurs: mines artisanales, transport, petits commerces et autres avec l'accompagnement de partenaire privé Kif-Trading.

L'administration provinciale a travaillé sans relâche pour une bonne canalisation des recettes avec le soutien du projet USAID, pour la bonne gouvernance dans les projets sanitaires, la lutte contre le travail des enfants dans les mines, ainsi que la transparence dans la gestion des ressources naturelles.

La construction des infrastructures routières, chaussées, voiries, des établissements scolaires, des structures hospitalières et administratives figurent au tableau de ses réalisations. Kolwezi, chef-lieu de la province, se transforme de plus en plus, ce qui attire la curiosité de visiteurs.

Le chef-lieu de cette province a abrité des réunions de haut niveau, notamment la Conférence internationale de l'Université de Lubumbashi; la Conférence des chefs d'établissements universitaires, le rendez-vous scientifique sur "les ressources naturelles et l'environnement" de la province du Lualaba; la Conférence minière d'Indaba, et celle de la relance du tourisme en RDC.

Jacques Kyabula : 78%

Le Gouverneur aligne un bilan jugé largement positif par ses administrés. Pour les infrastructures, la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes et de leurs biens, le sport (le football en particulier), la justice, etc. Jacques Kyabula n'a rien laissé de côté, bien au contraire, il s'est montré très entreprenant sur le terrain.

C'est le cas notamment des infrastructures routières qui bénéficient de ses empreintes et du tronçon routier Kasomeno-Kilwa (plus de 200 km) sur la nationale n°5 dont les travaux d'aménagement sont en cours. Sur le plan sécuritaire, la situation dans le Haut-Katanga est sous contrôle. «Aujourd'hui, les gens savent dormir paisiblement nonobstant les cas de vols simples signalés çà et là. Nous continuons d'y travailler pour réduire sensiblement, si pas éradiquer, cette insécurité. Nous avons donc répondu à ce besoin de notre population et nous en sommes fier», soutient-il.

Le gouverneur a également mis un accent particulier sur l'agriculture, avec un projet des villages agricoles de plus de 3.500 hectares subventionnés avant son arrivée. «Nous avons intégré les paysans, les fermiers et les opérateurs économiques pour une subvention couvrant 39.000 hectares sur une période de 3 ans. En tant que gouvernement interventionniste, nous sommes à même d'inonder, aujourd'hui, le marché avec notre farine au prix de 17.000Fc le sac», avait-il expliqué.

Jacques Kybula a finalement lancé sa formation politique: « Action pour la rupture et le développement » -ARD- qui a rejoint l'Union sacrée. A travers ce nouveau parti politique, Jacques Kyabula entend se mobiliser pour faire réélire Félix Tshisekedi lors des élections du 20 décembre 2023.

Guy Loando: 68%

Guy Loando Mboyo est très engagé dans la cause de la patrie et de la concrétisation de la vision du chef de l'Etat. Débordant d'initiatives novatrices, il s'est fait remarquer par ses actions de bienfaisance destinées à contribuer à la lutte contre la pauvreté qui frappe surtout les couches défavorisées, et par la mobilisation des agents afin de créer un environnement propice à la réalisation des objectifs du gouvernement grâce aux outils que sont : la politique nationale de l'aménagement du territoire visant à transformer notre pays en un territoire intégré et interconnecté au monde.

Aimé Boji Sangara : 66%

Candidat député provincial aux prochaines élections, et figure politique éminente du Sud-Kivu, Aimé Boji a récemment appelé ses concitoyens à soutenir le candidat Félix Tshisekedi lors des élections de décembre prochain. Sa décision est motivée par la conviction que Tshisekedi est le choix idéal pour continuer les projets de développement initiés particulièrement dans la province du Sud Kivu.

Leader charismatique et respecté, Boji a su mobiliser les habitants de Bukavu et des environs grâce à son dynamisme et sa détermination à améliorer les conditions de vie des populations. Il joue un rôle essentiel dans la mise en place de nombreux projets de développement qui ont contribué activement à la transformation du Sud Kivu.

Aimé Boji a compris que la continuité est essentielle pour assurer la stabilité et le progrès, c'est pourquoi il a choisi de soutenir Félix Tshisekedi. Il est convaincu que son candidat est doté des compétences et de la vision nécessaires pour mener à bien les initiatives existantes, tout en lançant de nouvelles initiatives qui propulseront le Sud-Kivu vers un avenir meilleur.

Les projets de développement initiés par Boji ont déjà permis de faire une réelle différence dans la gouvernance. Au cours de ce quinquennat, il a remis à la population des nouvelles infrastructures telles que des écoles, des centres de santé, des routes à desserte agricole facilitant l'accès aux services essentiels, des éclairages publics, des projets d'adduction d'eau potable.

De plus, des programmes visant à renforcer les opportunités économiques tels que des marchés modernes ont été mis en place, permettant aux habitants de développer leurs activités et d'améliorer leurs conditions de vie. Son appui à Tshisekedi exprime la confiance qu'il porte envers le candidat et sa détermination à poursuivre le travail déjà entrepris, tout en apportant des solutions innovantes pour les défis futurs.

Prophète Khonde : 62%

Un diplôme de mérite avait été remis au prophète Dominique Khonde Mpolo, responsable et chef spirituel de l'Eglise «Liloba na Nzambe », par la Commission de valorisation internationale de Kingunza en Afrique-COVIKAF.

Selon le président de cette organisation, Martin Mangelesi Lubasa, le prophète Khonde incarne non seulement l'accomplissement des prophéties bibliques, mais aussi celles de Simon Kimbangu, notamment la restauration des relations entre l'homme et trois autres êtres vivants (animal, oiseau et poisson).

A la même occasion, un brevet pour l'invention du « Jus révélé » lui avait été décerné par l'évêque général Marcel Ukudji conseiller chargé de l'oecuménisme et de l'éthique du ministère de la Recherche scientifique. Le «Jus révélé» est jugé thérapeutique et a fait ses preuves tant en RDC, en Belgique, en Afrique du Sud qu'au Canada.

L'Eglise « Liloba na Nzambe » émane de Dieu, autrement dit départie de préoccupations charnelles au profit du spirituel, dont l'essentiel est l'héritage du royaume des Cieux. Ce, conformément à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ.

Dodo Kamba : 60%

Le Prophète Dodo Kamba, Président de l'Eglise de Réveil du Congo, affirme demeurer dans ses fonctions. « Je suis le président de l'église de réveil pas nommé, mais élu», soutient-il. Concernant la reconnaissance de ceux qui l'ont déchu, il a affirmé qu'il ne sait pas s'ils sont réellement membres fondateurs et personnalités de l'église de réveil du Congo ou pas. « Je l'apprends par les réseaux sociaux, alors je ne m'intéresse pas trop de savoir ce qu'il y a dedans, je suis habitué à des injures et des menaces de ce genre, alors je pense que les membres fondateurs ou membres effectifs doivent connaître nos statuts et nos règles», indique-t-il, en rappelant qu'il y a des règles contenues dans la loi 004 qui réglementent la question concernant les Asbl.

C'est un religieux très influent qui ne fait pas trop de bruits autour de sa personne. Il aime travailler dans la discrétion pour des résultats tangibles.

Augustin Kabuya : 57%

Depuis sa reprise en mains par Augustin Kabuya en qualité de Secrétaire général, les Kinoises et Kinois ont repris confiance dans le parti après un certain désordre qui s'était installé en son sein. La restauration par l'actuel secrétaire général du parti, de la fidélité à l'idéologie des pères fondateurs, particulièrement à Etienne Tshisekedi, constitue le premier élément sur lequel ils fondent leur confiance.

Ils veulent également voir se consolider la vision qui place le peuple au centre des intérêts «le peuple d'abord», ainsi que l'Etat de droit prôné par le président de la République. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils accueillent le discours de la cohésion et de l'unité nationale que délivrent le secrétaire général et d'autres cadres du parti.

A ce jour, Augustin Kabuya apparait incontestablement comme le secrétaire général le plus dynamique des partis politiques. Contesté dans un premier temps en interne, il a été légitimé par le chef de l'Etat Félix Tshisekedi devant les responsables des structures du parti.

Augustin Kabuya dénonce les leaders de l'opposition, en soulignant qu'ils suscitent des débats inutiles sur un prétendu accord de partage de pouvoir entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur, pour distraire la population et détourner la famille politique du chef de l'État de sa mission principale. Pour lui, il n'existe aucun accord politique entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila.

Gentiny Ngobila : 55%

A son départ de sa province de Mai-Ndombe pour Kinshasa, Gentiny Ngobila était pratiquement ignoré des Kinois. Il lui a donc fallu travailler dur pour imposer son image grâce à des actions palpables en qualité de chef de l'exécutif provincial de la capitale. Sa formation politique, l'Alliance des Congolais Progressistes -ACP-, lui a également servi de rampe de lancement sur la scène politique nationale.

Au point que de nos jours, de nombreux observateurs considèrent l'ACP comme un parti qui offre des opportunités à la jeunesse. Ce qui n'est pas le cas ailleurs où les portes d'en haut leur sont fermées. C'est pour cette raison que plusieurs leaders d'opinion et les membres de leurs associations ont pris leurs cartes à ce parti.

ACP est un parti d'avenir, qui incarne un avenir prodigieux. Chacun veut ainsi saisir l'opportunité qui est offerte à tous en vue de se garantir un lendemain sûr dans un Congo fort et prospère où triompheront l'Etat de droit et l'égalité pour tous.

Modeste Bahati Lukwebo : 50%

Modeste Bahati Lukwebo figure parmi les meilleurs présidents de la chambre haute du Parlement qu'il dirige depuis 2021 à la suite de l'éclatement de la coalition FCC-CACH et la création de l'Union sacrée de la nation, une nouvelle coalition autour du président Tshisekedi. Sa formation politique AFDC a aussi été sacrée parti politique exemplaire.

Depuis qu'il préside le Sénat, les débats se sont déroulés en toute liberté, dans le respect mutuel. Il a correctement assuré la police des débats. C'est cette sérénité qui a donné lieu à une production abondante des lois.

Pour ce qui est de l'AFDC, il a été constaté que ce parti se caractérise par l'ordre, la discipline et le niveau de démocratie à l'interne ainsi que son implantation dans l'ensemble des provinces du pays.