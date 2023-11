Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Pour la consolidation des acquis

Avec Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, nous allons consolider les acquis enregistrés tant sur les plans politique, diplomatique, socio-économique, culturel, et susciter davantage de progrès en toutes ces matières, notamment en poursuivant et en nous projetant davantage dans la construction des infrastructures de base dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des voies de communications (routes, rails, ports et aéroports) et des ressources naturelles, essentielles au développement et à la prospérité économique du pays, pour lutter efficacement contre la pauvreté et améliorer le niveau de vie de la population.