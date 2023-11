Sénégal: Sadio Mané en équipe nationale - 100 Capes, 100 bruits !

En mai 2012, Sadio Mané répondait à une première convocation en équipe nationale sans oser croire qu'il ferait tout ce chemin pour atteindre la barre symbolique des 100 sélections. D'un joueur inconnu du grand public à la star incontestée de tout un pays, le milieu de terrain sénégalais a justifié ses 100 sélections par d'impressionnantes statistiques qui font de lui, de loin le meilleur joueur de tous les temps de l'équipe nationale du Sénégal.

Pour marcher les pas de godasses de Gana Guèye pour devenir le deuxième Lion ayant obtenu 100 sélections en équipe nationale, il a fallu à Sadio Mané 11 ans, 5 mois et 23 jours de va-et-vient entre ses différents clubs et la Tanière. Un long chemin parsemé de joie, de larmes, de tristesse mais aussi et surtout de dégoût consécutif à des évènements tant heureux que malheureux. Rien n'a été facile pour l'un des meilleurs joueurs du Sénégal du Foot. Et s'il a fait son baptême du feu en équipe nationale un soir du 25 mai 2012 à l'occasion d'un match amical victorieux contre le Maroc (1-0), il a vite pris des galons de titulaire dans l'équipe. Sans perdre du temps, il devient un cadre en équipe nationale pour ensuite vêtir le maillot de l'incontournable.

Et aujourd'hui, il fête ses 100 sélections avec 40 buts inscrits dont 15 sur penalty. Pas seulement buteur, Sadio Mané offre également des caviars à ses coéquipiers au point de signer 24 passes décisives. S'y ajoutent les 9 penaltys qu'il a provoqués et qui auraient pu être versés dans le panier des offrandes.

Cependant ces moments de bonheur qui l'ont porté aujourd'hui au pinacle ont été parfois émaillés de déceptions causées souvent par des blessures qui l'ont poussé à rater des rendez-vous majeurs du football sénégalais à l'image du dernier Mondial. Encore qu'il a été parfois également persécuté par un public qui devait l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Et le penalty qu'il a manqué lors de la Can-2017 en quart de finale contre le Cameroun a failli basculer sa carrière en équipe nationale dans le mauvais sens. Victime d'un public désarçonné par un énième rendez-vous continental manqué, Sadio Mané a été injustement martyrisé à la fin de cette épreuve de 2017. Un passage à vide teinté de désamour incompréhensible venant d'une partie du public sénégalais. Un évènement cependant vite géré par l'enfant de Bambali qui a fini de mettre ce même public à ses pieds pour fêter ensemble le premier trophée continental du Sénégal du foot en 2022 (Can-2021). Avec au passage une petite revanche de Sadio Mané auteur du penalty victorieux au sortir d'une époustouflante série de tirs au but.

PREMIERE SELECTION

Dans les bagages de Joseph Koto

Déjà connu par une partie du public grâce à ses quelques sorties avec l'équipe nationale Olympique, Sadio Mané a rejoint l'équipe A avec l'arrivée de Joseph Koto sur le banc des «Lions». C'était à l'occasion d'un match amical contre le Maroc disputé à Marrakech le 25 mai 2012. Au sortir d'une désastreuse Coupe d'Afrique 2012 qui a fini par emporter Amara Traoré et son staff, Koto a vite hérité la sélection nationale. Après que Karim Sega et Aliou Cissé ont sauvé le match amical contre l'Afrique du Sud (0-0) le 29 février 2012.

En arrivant sur le banc de l'équipe nationale, Koto en statut d'intérimaire s'appuie sur les Lions Olympiques qui devaient disputer les Jeux Olympiques de juillet 2012 au Royaume Uni. C'est ainsi que Sadio Mané a fait son trou dès sa première apparition sous la tunique des Lions, pour ne plus quitter la «Tanière». A chaque fois qu'il a été opérationnel, il est convoqué en équipe nationale. Et les changements de coaches sur le banc des «Lions» n'a fait que consolider son statut dans la «Tanière» auréolé par une 100e sélection samedi dernier. Et comme beaucoup de «Lions», il a hérité dès son arrivée une place de titulaire consolidée par des performances de haute facture.

LES BUTS

40 buts dont 3 doublés et 1 triplé

S'il est devenu un joueur important en équipe nationale, c'est parce que Sadio Mané est décisif. Celui qui dévore les adversaires avec des dribbles insoutenables sait aussi percer les filets adverses. Souvent en position d'excentré ou de meneur de jeu, cela n'a pas été une excuse pour Sadio Mané auteur de 40 buts en équipe nationale. Sans doute le meilleur buteur de tous les temps avec les «Lions». Une longue série qui a démarré le 2 juin 2012 lors du match contre le Libéria (3-1), alors que Sadio Mané disputait son deuxième match en équipe nationale.

Cependant, force est de reconnaitre que Sadio Mané n'a pas l'appétit des grands attaquants qui aiment marquer plusieurs fois dans un match. D'autant qu'en cent sélections, il n'aura signé que trois doublés et un triplé.

LES BUTS (40):

1 - Sénégal - Liberia (3-1, 2 juin 2012) 82e mn.

2 - Niger - Sénégal (1-1, 14 novembre 2012) 49e mn.

3 - Sénégal - Ouganda (1-0, 7 septembre 2013) 85e mn

4 - Mali - Sénégal (1-1, 5 mars 2014) 60e mn

5 - Sénégal - Egypte (2-0, 5 septembre 2014) 45e mn.

6 - Botswana - Sénégal (0-2, 10 septembre 2014). 34e mn.

7 - Sénégal - Burundi (3-1, 13 juin 2015). 90e mn.

8 - Namibie - Sénégal (0-2, 8 septembre 2015) 56e mn.

9 - Madagascar - Sénégal (2-2,13 novembre 2015) 81e mn.

10 - Burundi - Sénégal (0-2, 4 juin 2016) 15e mn.

11 - Zimbabwe - Sénégal (0-2, 19 janvier 2017) 9e mn.

12 - Tunisie - Sénégal (0-2, 15 janvier 2017) 8e mn.

13 - Sénégal - Côte d'Ivoire (1-1, 27 mars 2017) 67e mn.

14 - Burkina Faso - Sénégal (2-2, 5 septembre 2017) 75e mn.

15 - Sénégal - Japon (2-2, 24 juin 2018) 11e mn.

16 - Sénégal - Mali (2-1, 26 mars 2019) 87e mn.

17 et 18 - Kenya - Sénégal (0-3, 01 juillet 2019) 71e mn et 78e mn sur penalty

19 - Ouganda - Sénégal (0-1, 05 juillet 2019) 15e mn.

20 - Sénégal - Guinée Bissau (2-0, 11 novembre 2020) 44e mn sur penalty.

21 - Guinée Bissau - Sénégal (0-1, 15 novembre 2020) 82e mn.

22 - Sénégal - Zambie (3-1, 05 juin 2021) 21e mn sur penalty.

23 - Sénégal - Cap-Vert (2-0, 08 juin 2021) 86e mn sur penalty

24 - Sénégal - Togo (2-0, 1er septembre 2021) 56e mn

25 - Congo - Sénégal (1-3, 07 septembre 2021) 87e mn sur penalty

26 - Sénégal - Namibie (4-1, 09 octobre 2021) 55e mn.

27 - Sénégal - Zimbawe (1-0, 10 janvier 2022) 90+2 sur penalty.

28 - Sénégal - Cap-Vert (2-0, 25 janvier 2022) 63e mn

29 - Burkina Faso - Sénégal (1-3, 02 février 2022) 87e mn.

30, 31 et 32 - Sénégal - Bénin (3-1) du 04 juin 2022 à Dakar. 12e mn, 22e et 60e mn sur penalty.

33 - Sénégal - Rwanda (1-0, 07 juin 2022) 90+ 6 sur penalty.

34 - Sénégal - Bolivie (2-0, 24 septembre 2021) 44e mn sur penalty

35 - Sénégal - Mozambique (5-1, 24 mars 2023) 15e mn.

36 et 37 : Brésil - Sénégal (2-4, 20 juin 2023) 55e mn et 90+7 sur penalty

38 - Sénégal - Cameroun (1-0, 16 octobre 2023) 35e mn sur penalty

39 et 40 : Sénégal - Soudan du Sud (4-0, le 18 novembre 2023). 6e mn et 56 sur penalty.

PASSES DECISIVES

Moussa Konaté le plus servi

Sadio Mané n'est pas seulement meilleur buteur en équipe nationale avec ses 40 réalisations. Il est également meilleur passeur avec 24 offrandes offertes à ses coéquipiers. Et Moussa Konaté avec 4 passes décisives reçues de Sadio Mané est le plus grand bénéficiaire des caviars de ce dernier. Gana Guèye, Keita Badé et Famara Diédhiou suivent avec chacun 3 passes décisives venant de Mané. Et la liste est loin d'être exhaustive.

Sadio Mané a montré son efficacité aussitôt arrivé dans la Tanière. Pour sa première sélection il offre la balle de l'unique but du match à Moussa Konaté. Sans se limiter à ses dribbles qui ont vite convaincu le Sénégal du foot de son immense talent, il enchaine avec son premier but en sélection lors de sa deuxième apparition sous la tunique des Lions.

LES PASSES (24)

1 - Maroc - Sénégal (0-1, 25 mai 2012) pour Moussa Konaté (10e mn).

2 - Côte d'Ivoire - Sénégal (4-2, 8 septembre 2012) pour Papiss Cissé (60e mn).

3 - Botswana - Sénégal (2-0, 10 septembre 2014) pour Dame Ndoye (83e mn)

4 - Sénégal - Ghana (2-1, 28 mars 2015) pour Moussa Konaté (75e mn).

5 - Madagascar - Sénégal (2-2, 13 novembre 2015) pour Mame Biram Diouf (69e mn)

6 - Sénégal - Madagascar (3-0, 17 novembre 2015) pour Moussa Konaté (53e mn).

7 - Sénégal - Niger (2-0, 26 mars 2016) pour Baye Oumar Niasse (68e mn).

8 - Sénégal - Cap-Vert (2-0, 8 octobre 2016) pour Keita Baldé (23e mn).

9 - Congo - Sénégal (0-2, 11 janvier 2017) pour Keita Baldé (18e mn).

10 - Afrique du Sud - Sénégal (0-2, 10 novembre 2017) pour Diafra Sakho (17e mn).

11 - Sénégal - Soudan (3-0, 13 octobre 2018) pour Gana Guèye (24e mn).

12 - Sénégal - Madagascar (2-0, 23 mars 2019) pour Mbaye Niang (27e mn).

13 - Sénégal - Mali (2-1, 26 mars 2019) pour Moussa Konaté (90 + 2).

14 - Sénégal - Bénin (1-0, 10 juillet 2019) pour Gana Guèye (69e mn).

15 - Sénégal - Congo (2-0, 13 novembre 2019) pour Habibou Diallo (28e mn)

16 - Sénégal - Guinée Bissau (2-0, 11 novembre 2020) pour Opa Nguette (74e mn).

17 - Sénégal - Zambie (3-1, 05 juin 2021) pour Ismaila Sarr (44e mn).

18 et 19 Sénégal - Namibie (4-1, 09 octobre 2021) pour Gana Guèye (10e mn) et Keita Baldé (83e mn).

20 et 21 Namibie - Sénégal (3-1, 12 octobre 2021) pour Famara (22e et 84e mn).

22 - Sénégal - Guinée - Equatoriale (3-1, 29 janvier 2022), pour Famara Diédhiou (28e mn).

23 - Mozambique - Sénégal (0-1 28 mars 2023) pour Boulaye Dia (19e mn).

24 - Sénégal - Soudan du Sud (4-0, 18 novembre 2023) pour Pape Matar Sarr (1re mn)

PENALTYS (compte non tenu des tirs au but)

Du malheur au bonheur !

L'un des plus sombres périodes de Sadio Mané en équipe nationale est sans doute l'après Can-2017. Les Lions étant éliminés en quart de finale par le Cameroun à la série des tirs au but (5-4), Sadio Mané a été la cible d'un public déçu par un énième rendez-vous manqué en Coupe d'Afrique. La faute à un penalty qu'il a manqué lors des tirs au but. La polémique amplifiée par les réseaux sociaux a vite pris des proportions inquiétantes au point de toucher le Sénégalais au plus profond de lui. Sa famille basée à Dakar n'a pas été épargnée par un public qui prenait Sadio Mané comme le seul responsable de l'élimination des Lions à cette épreuve de 2017. Et s'il n'était pas mentalement fort, il n'aurait pas à fêter aujourd'hui sa 100e sélection en équipe nationale.

Cinq ans après cette douloureuse épreuve de 2017, notamment en février 2022 Sadio Mané a offert le Sénégal son premier trophée continental grâce à un penalty victorieux contre l'Egypte. Entre ces deux épisodes de la vie de footballeur du milieu de terrain sénégalais, beaucoup de penaltys ont été sifflés pour les «Lions». Et Sadio en a marqué 15 dont 8 en Coupe d'Afrique. Il en a également loupé 3 alors qu'à lui seul, il a provoqué 9 penaltys pour les «Lions». Du coup, il devient incontournable pour tirer les penaltys en équipe nationale.

PENALTYS MARQUES (15)

1 - Tunisie - Sénégal (0-2 15 janvier 2017) 8e mn.

2 - Sénégal - Côte d'Ivoire (1-1, 27 mars 2017), 67e mn.

3 - Kenya - Sénégal (0-3, 01 juillet 2019) 78e mn.

4 - Sénégal - Guinée Bissau (2-0, 11 novembre 2020) 44e mn.

5 - Sénégal - Zambie (3-1, 05 juin 2021) 21e mn.

6 - Sénégal - Cap-Vert (2-0, 08 juin 2021) 86e mn.

7 - Congo - Sénégal (1-3, 07 septembre 2021) 87e mn.

8 - Sénégal - Zimbawe (1-0, 10 janvier 2022) 90+2.

9 et 10 - Sénégal - Bénin (3-1) du 04 juin 2022. 12e et 60e mn.

11 - Sénégal - Rwanda (1-0, 07 juin 2022) 90+ 6.

12 - Sénégal - Bolivie (2-0, 24 septembre 2021) 44e mn.

13 - Brésil - Sénégal (2-4, 20 juin 2023) 90+7.

14 - Sénégal - Cameroun (1-0, 16 octobre 2023) 35e mn.

15 - Sénégal - Soudan du Sud (4-0, 18 novembre 2023). 56e mn

PENALTYS RATES (3)

1 - Kenya - Sénégal (0-3 01 juillet 2019) 29e mn.

2 - Ouganda - Sénégal (0-1, 05 juillet 2019) 61e mn.

3 - Sénégal - Egypte (0-0 puis 4-2, 06 février 2022) 7e mn

PENALTYS PROVOQUES (9)

1 - Sénégal - Liberia (3-1, 02 juin 2012), 11e mn (raté par Papiss Cissé)

2 - Liberia - Sénégal (0-2, 16 juin 2013), 18e mn (marqué par Papiss Cissé)

3 - Sénégal - Cote d'Ivoire (1-1, 16 novembre 2013) 75e mn (marqué par Moussa Sow)

4 - Niger - Sénégal (1-2, 29 mars 2016) 22e mn (marqué par Moussa Konaté).

5 - Ouganda - Sénégal (0-1, 05 juillet 2019) (raté par Sadio 61e mn).

6 - Sénégal - Brésil (1-1, 10 octobre 2019) (marqué par Famara Diédhiou 45+1)

7 - Congo - Sénégal (3-1, 07 septembre 2021) (marqué par Sadio 87e mn).

8 - Sénégal - Bolivie (2-0 24 septembre 2021) (marqué par Sadio 44e mn).

9 - Sénégal - Soudan du Sud (4-0, 18 novembre 2023). (marqué par Sadio 56e mn)

SADIO ET LES COACHES

Aliou Cissé, la part belle

Pour fêter ses 100 sélections en équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané a dû travailler avec quatre coaches. Parmi eux, Aliou Cissé a eu la part belle pour avoir utilisé le milieu de terrain sénégalais en 75 matches sur les 91 possibles. Et s'il a manqué 16 matches sous le magistère de Cissé, c'est parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures dont celle qui l'a poussé à déclarer forfait lors du Mondial 2022 au Qatar. Mieux sur les 75 matches qu'il a disputés, il a été titulaire en 71 rencontres pour un temps de jeu de 6280 mn. Et le long compagnonnage entre Cissé et Sadio est loin de connaitre son épilogue puisque ce dernier reste et demeure jusqu'à présent l'un des plus importants joueurs dans le dispositif des Lions.

Après Cissé, c'est Alain Giresse qui aura utilisé le plus Sadio Mané. Le technicien français qui a dirigé 22 matches à la tête de l'équipe nationale a utilisé son poulain en 19 rencontres dont 13 comme titulaire (1332 mn). Koto qui a lancé Sadio Mané en équipe nationale A a fait appel à lui lors de ses 5 matches sur le banc des «Lions» (373 mn). A trois, ils ont offert 99 sélections à Sadio Mané. Un ratio complété par Mayacine Mar. Ce dernier avait conduit les Lions à Niamey le 14 novembre 2012 pour un match amical contre le Niger avec Sadio Mané dans les bagages. D'ailleurs, il a été l'unique buteur de cette rencontre intervenue entre le limogeage de Koto (octobre 2012) et l'arrivée d'Alain Giresse (février 2013).

COMPETITIONS MAJEURES

Cote d'Ivoire, futur témoin d'un record

Sadio Mané pourrait battre tous les records en équipe nationale avant de raccrocher. Souvent présent dans les compétitions majeures, il se rendra en Cote d'Ivoire pour la prochaine Can avec un record à égaler. En effet, s'il réussit à prendre part à cette campagne ivoirienne, il rejoindrait Henri Camara et Omar Daf pour le plus grand nombre de participations en Coupe d'Afrique. Ces derniers qui ont chacun 4 phases finales de Can dans les jambes, pourraient être complétés par le milieu den terrain sénégalais pressenti pour l'édition ivoirienne.

Sadio Mané pèse quatre phases finales de Can et un Mondial. D'ailleurs n'eut été son forfait sur blessure lors de la dernière Coupe du monde, il aurait fait partie des rares Lions ayant déjà gouté aux délices de deux phases finales de Coupe du Monde. Reste à savoir s'il pourra encore tenir dans la «Tanière» jusqu'en 2026 pour espérer prendre part avec les «Lions» au Mondial de cette année. Le cas échéant, il devra faire face pour les trois ans à venir au risque de blessure, au poids de l'âge, mais aussi et surtout à la déferlante vague de jeunesse qui frappe à la porte des «Lions». Qui vivra, verra !