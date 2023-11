Afrique de l'Ouest: Processus de réconciliation nationale - Une campagne de sensibilisation en cours en Basse et Moyenne Guinée (Etapes de Linsan, Labé, Telimélé, Koundara et Lelouma)

Lancée officiellement le lundi 13 Novembre 2023 au gouvernorat de Kindia, la campagne de sensibilisation sur le processus de Réconciliation Nationale en Guinée se poursuit en Moyenne et Basse Guinée. Organisée sous l'égide de la Primature et en partenariat avec ONU Droits de l'Homme Guinée, le PNUD Guinée, et l'UNFPA Guinée, sous financement du Fonds pour Consolidation de la Paix (PBF Guinée), cette activité prendra fin le 27 Novembre prochain.

Pour la deuxième étape, c'est la commune rurale de Linsan qui a reçu la mission de sensibilisation le mardi 14 novembre. Dans cette localité, la session d'engagement communautaire a mobilisé plus de 500 personnes (jeunes, femmes et sages). Dans cette sous-préfecture qui relève de la préfecture de Kindia, le rôle et la responsabilité de chaque Guinéen dans le processus de réconciliation nationale en Guinée étaient au centre des débats.

Prenant la parole au nom du Représentant de ONU Droits de l'Homme Guinée, le Chef de l'Unité Promotion et Coopération Technique a invité les populations à oeuvrer pour le maintien de la paix et la cohésion sociale dans leur localité. de ladite session.

Le mercredi 15 novembre 2023, ce fut le tour de la préfecture de Labé de recevoir la mission de sensibilisation sur la réconciliation nationale en Guinée. « Notions des droits de l'homme, de réconciliation nationale, ainsi que sur le rôle des Agents/cadres de l'administration publique au niveau déconcentré et décentralisé, dans le processus de réconciliation nationale en cours, en lien avec la mise en oeuvre des recommandations des Assises nationales » est le thème d'une session d'échanges avec les cadres de l'administration au niveau déconcentré et décentralisé de Labé.

Après cette première activité, une conférence débat s'est tenue à l'université de Labé où les échanges étaient axés sur le rôle du monde académique dans le processus de réconciliation nationale en Guinée.

Après ce temple du savoir, l'équipe de la mission a pris la direction de la commune rurale de Daralabé où il y a eu une session d'engagement communautaire sous le thème « Exposé (en langues locales) sur l'importance d'un processus de réconciliation nationale inclusif et respectueux des droits de l'homme, ainsi que sur le rôle positif que les membres des communautés à la base peuvent jouer dans la mise en oeuvre des différentes recommandations des Assises nationales« .

Les activités ont pris fin dans la cité de Karamoko Alfa mo Labé par une émission en langues locales à la radio rurale sous le thème « Exposé sur l'importance d'un processus de réconciliation nationale inclusif et respectueux des droits de l'homme, ainsi que sur le rôle positif que les membres des communautés à la base peuvent jouer dans la mise en oeuvre des différentes recommandations des Assises nationales« .

La préfecture de Telimélé a eu l'honneur d'accueillir une équipe de la campagne de sensibilisation sur la réconciliation nationale le jeudi 16 Novembre 2023. Dans cette préfecture, des sessions d'échange avec les cadres de la préfecture. Une session d'engagement communautaire a également été organisée dans la commune rurale de Sarekaly située à sept kilomètres de la ville de Télimélé.

Dans cette préfecture de la région administrative de Kindia, les échanges ont tourné autour de: la vérité, la justice, les réparations et les réformes institutionnelles pour une réconciliation nationale inclusive et durable entre les cadres de la préfecture et la Commission nationale de suivi et de mise en oeuvre des recommandations des assises nationales appuyés par ONU Droits de l'Homme Guinée.

Les activités de la campagne d'information et de sensibilisation sur la réconciliation nationale en Guinée s'est poursuivi le vendredi 17 novembre dans la préfecture de Koundara par une session d'engagement communautaire Sareboido.

L'équipe de la mission a expliqué dans les langues locales et en français aux citoyens présents, les quatre piliers principaux regroupant les 45 recommandations issues des assises nationales que sont: la vérité, la justice, la réparation et la garantie de non répétition afin d'éviter de reproduire les erreurs du passé.

L'équipe de la mission dirigée par Amadou Oury Bah « BAH Oury », ancien ministre de la Réconciliation nationale, chef de la délégation est arrivée ce dimanche 19 Novembre dans la préfecture de Lelouma où il y a eu un engagement communautaire dans la commune rurale de Thianguel Bori.

Dans cette localité, les échanges entre l'équipe et les populations étaient axés sur l'importance d'un processus de réconciliation nationale inclusif et respectueux des droits de l'homme.