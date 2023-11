Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du21 Novembre 2023

Zimbabwe : Epidémie- 51 morts et 7000 cas d'infection dus au choléra

De nombreux médias internationaux dont Le Monde indiquaient le 20 novembre 2023, que Harare, la capitale du Zimbabwe, est sous pression du fait des 51 morts et 7000 infections dus au choléra, mais également à cause du manque d'eau potable et d'infrastructures suffisantes d'hygiène. Les autorités ont déclaré la ville en état d'urgence pour endiguer la maladie qui s'est déclarée depuis le 17 novembre 2023. Et elles soupçonnent la bactérie d’avoir déjà fait 150 morts et infecté environ 8000 personnes, selon Abc News.« Les gens ont creusé des puits à proximité des latrines à fosse, en particulier dans les quartiers en plein essor et les autres banlieues qui n’ont pas d’eau courante. Ce qui signifie que leur eau est contaminée », a expliqué M. Makone à l’Afp(Source :Afp)

Sénégal : Formation santé- Près de la moitié des écoles de formation en santé non conformes aux normes

Lors de son passage à l'Assemblée nationale pour défendre le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la ministre Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a révélé que sur les 92 écoles de formation en santé inspectées au Sénégal, 48 ne respectent pas les normes établies par les services du ministère. Selon l'information relayée par le confrère Pressafrik, la ministre a souligné l'urgence de la situation, exhortant les écoles non conformes à se régulariser dans les plus brefs délais. La ministre a conclu en soulignant que l'ouverture d'écoles ne devrait pas se faire sans respecter les normes requises, et une action immédiate sera entreprise pour garantir que toutes les écoles de formation en santé opèrent conformément aux règles et régulations édictées par les autorités compétentes. ( Source :adakar.com)

Togo : Liberté de presse- Le CPJ demande la libération des journalistes Loïc Lawson et Anani Sossou

Au Togo, Loïc Lawson, directeur de publication du Flambeau des démocrates, et Anani Sossou, journaliste blogueur, sont en détention à la prison civile de Lomé, depuis mercredi 15 novembre. Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) appelle à leur libération. (Source : Rfi)

Bénin : Baisse de la production du Coton- Comment Le gouvernement s’est fait Hara-Kiri

La campagne de commercialisation du coton graine pour le compte de l’année 2023-2024 est lancée. Pour cette campagne, les acteurs envisagent une production de 550 000 tommes, bien en deçà des 705 000 tonnes pour la campagne écoulée. Les causes de cette contre-performance sont nombreuses. Aux dires du ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, les acteurs ont pointé du doigt l’invasion des champs par des insectes ravageurs, les problèmes climatiques, la non maîtrise du nouvel engrais SSP par les cotonculteurs. Mais la cause majeure, c’est la faible implication de certains producteurs qui ont manifesté leur mécontentement quant à la gestion faite par le gouvernement de la filière. Ils avaient même menacé de boycotter la production cotonnière. ( Source :acotonou.com)

Gabon : Lutte contre les détournements de fonds- La «taskforce» sur la dette demande «des mesures urgentes»

Au Gabon, la « taskforce » sur la dette a remis son rapport des 60 jours, après que ce groupe de travail pour le contrôle, l'audit et la vérification des marchés publics a été réactivé en septembre par les autorités de transition Dans ce rapport de 12 pages daté du 15 novembre, la « taskforce » recommande « des mesures urgentes et fortes » pour assainir les finances du Gabon et lutter contre les détournements d'argent public. ( Source :Rfi)

Burkina Faso : Modernisation des services publics- Le timbre fiscal désormais numérique

Le ministère de l'économie, des finances et de la Prospective a procédé à la modernisation des services publics avec le lancement officiel de la plateforme de digitalisation du timbre fiscal, baptisée eTimbre. Cette initiative, dévoilée ce lundi 20 novembre 2023, vise à résoudre les lacunes associées au timbre physique et à simplifier les démarches administratives pour les citoyens. L'adoption du timbre digital représente un engagement fort de l'État à alléger les charges pesant sur la population tout en facilitant la gestion administrative. Les responsables ont assuré que, suite à des formations destinées aux acteurs, la majorité des services à l'échelle nationale déploiera la solution dans un avenir proche. (Source : aouaga.com)

Rca : Accès à l’énergie- Le président Faustin Archange Touadéra inaugure le champ solaire

Le président de la république, le professeur Faustin Archange Touadéra, a présidé vendredi 17 novembre 2023, la cérémonie officielle d’inauguration du champ solaire, photovoltaïque de Danzi, en Présence du vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, Ousmane Diagana, du président de l’Assemblée Nationale, l’honorable, Simplice Mathieu Sarandji, du premier ministre, chef du gouvernement, Félix Moloua, des chefs de missions diplomatiques, les présidents des institutions nationales et des représentants des organisations internationales. Cette centrale solaire, photovoltaïque de Danzi, qui à ce jour est la plus grande de l’Afrique Centrale, permet de porter la capacité installée en électricité de la république centrafricaine de 75 à 100MW alors qu’elle était que de 37 MW en 2016.Notons que le coût total de ces installations, financées par la Banque Mondiale, exécutées par la société chinoise, Shanxhi Construction Investisment Group, pour un délai d’exécution de trois ans, s’élève à 19 milliards de francsCfa.

Niger : Coopération avec la Banque mondiale- Echanges entre le Premier ministre Lamine Zeine et le représentant résident

Le Premier ministre du gouvernement de la Transition du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a reçu, ce lundi 20 novembre 2023 à son cabinet, le Représentant résident de la Banque Mondiale au Niger, M. Han Fraeters. Aucune déclaration n'a été faite à la presse au sortir de la rencontre entre les deux personnalités, note-t-on. Rappelons que depuis les évènements du 26 juillet dernier, la Banque Mondiale qui finance au Niger plusieurs projets dans divers domaines, a suspendu ses activités dans le pays.

Mali : Kidal- Une frappe de l’armée détruit deux véhicules bourrés de matériels de guerre

Le 20 Novembre 2023, dans leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMa ont repéré et procédé à la destruction de deux (2) véhicules pick-up chargés de matériels de guerre appartenant aux terroristes. Cette frappe chirurgicale des FAMa a eu lieu à 1 Km au sud-ouest de TIN Essako.( Source :abamako.com)

Côte d’Ivoire : Attécoubé- Deux groupes de mineurs s'affrontent, un mort

Huit individus mineurs dont l’âge oscille entre 13 et 15 ans ont été mis aux arrêts pour meurtre et trouble à l’ordre public lors d'un affrontement entre deux groupes. C’est ce qu’annonce la police dans un rapport publié ce lundi 20 novembre 2023.Leur arrestation a été possible grâce à une opération d’envergure menée par des éléments du commissariat de police du 28e arrondissement d’Attécoubé (Abidjan) appuyés de ceux du District de police d'Adjamé. Le drame est survenu alors que le groupe présumé auteur du meurtre est arrivé dans le quartier "Semence" du groupe adverse « avec des armes blanches, dans l’intention d’en découdre au motif qu’une fille, nommée S., 13 ans, serait convoitée par un membre de chaque partie ».Ces huit mineurs ont été déférés le lundi matin au Tribunal de Yopougon pour répondre de leurs actes.( Source :Fratmat.info)