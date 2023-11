Tunisie: Cité médicale de Kairouan - Les procédures techniques bientôt finalisées

Le premier conseiller auprès du président de la République Mourad Halloumi a souligné que les procédures techniques détaillées relatives à la cité médicale de Kairouan seront bientôt finalisées.

Le projet qui générera 50 mille emplois directs et indirects comprendra un pole hospitalier regroupant 13 spécialités médicales et plusieurs unités de formation et d'enseignement en plus d'une unité industrielle liée aux activités médicales et pharmaceutique.

En réponse aux députés lors d'une plénière lundi consacrée à l'examen du budget de la présidence de la République, il a réfuté toute intention de supprimer l'institution de Médiateur administratif qui, a-t-il assuré, continuera à accomplir sa mission afin de rétablir la confiance dans les organes de l'État.

Abordant l'Institut Tunisien des Études Stratégiques, le responsable a affirmé qu'une unité de recherches et d'intelligence économique sera crée au sein de l'établissement.

Il a ajouté que plus de 30 recherches stratégiques publiées au cours des quatre dernières années sur le site de l'Institut sont mises à la disposition du public large.

Et d'ajouter que l'institut élabore des études englobant les domaines économique, social et de santé ainsi que la sécurité, la défense et la communication numérique.

Le but étant de comprendre les mutations géostratégiques et mettre au point tous les scénarios envisageables.

Parmi les activités de l'Institut, figurent, également, les publications de veille géopolitique que rédigent les experts (à raison de 20 documents par an) et qui sont soumises au président de la République.

L'Institut, se penche, à présent, sur l'élaboration d'une étude sur la sécurité humaine en Tunisie qui sera adressée aux commissions parlementaires ou à l'académie parlementaire, a-t-il répondu.