Togo: Elim Coupe du Monde 2026 / David Henen (Togo) - « Il faut que le stade de Kégué soit un temple de guerre »

Les Eperviers du Togo continuent d'affuter leurs armes à quelques heures de leur seconde rencontre face au Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Au cours d'une interview accordée aux médias de la Fédération togolaise de football (FTF), David Henen, s'est prononcé sur l'état d'esprit qui règne au sein de l'équipe togolaise.

« Le groupe vit bien, on se renforce donc c'est encore mieux. Quand il y a de la concurrence ça veut tout dire, ça veut dire que le groupe est en train de monter en puissance et ça fait plaisir de voir ça. Maintenant, on se sent bien, on sait que ça va être un gros combat et le plus important c'est que tout le monde est positif et on voit le sourire sur le visage de tout le monde donc ça c'est positif. Je pense si on arrive à finir nos actions, on n'a pas besoin de 10 occasions pour marquer, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous aider parce que je pense qu'on commence à devenir solide dans le milieu de terrain et défensivement donc je pense que c'est le seul point à travailler parce que même tactiquement on arrive à changer de formation aussi vite, on comprend la tactique. »

Le joueur de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk (club de football belge basé à Courtrai) en a également profité pour faire appel aux supporters.

« On aura besoin d'eux, il faut que le stade de Kégué soit un temple de guerre, ça va être une guerre de gladiateurs. On sait que le Sénégal est l'une des meilleures équipes en Afrique et le douzième homme sera très important mardi soir. »