Algérie: Le 2e Forum des jeunes d'Algérie en novembre à Oran

ORAN — La 2ème édition du Forum des jeunes d'Algérie sera abritée par la wilaya d'Oran, du 23 au 25 novembre prochain, sous le thème "Les enjeux de l'heure de la citoyenneté: la jeunesse algérienne entre autonomisation politique et économique", a indiqué un communiqué du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Initiée par le CSJ sous le slogan "Une jeunesse forte pour un avenir sûr -Tous pour la Palestine" plus de 800 jeunes hommes et femmes de différentes wilayas du pays, âgés de 18 à 35 ans, devront participer à cette rencontre, ainsi que des membres du Conseil et d'autres jeunes issus de diverses franges et régions, en plus de la communauté nationale établie à l'étranger, a ajouté le communiqué.

Ce forum vise à "contribuer à l'autonomisation économique et politique des jeunes, en renforçant leurs capacités et leurs convictions nationales communes et en développant leurs compétences de base, en plus de consolider chez eux l'esprit de citoyenneté et de positivité, en enrichissant et en développant les mécanismes de leur participation à la vie publique", selon la même source.

Il permet également de leur inculquer l'esprit d'initiative et de créativité, de concrétiser la culture du dialogue interactif et du travail commun au sein de la jeunesse algérienne, en plus de mettre en valeur et d'encourager des modèles de jeunesse active sur la scène nationale.

Ce forum abordera deux axes principaux, le premier portera sur les convictions visant à renforcer l'esprit de citoyenneté, la participation à la vie publique et politique, l'autonomisation économique et la prise de conscience de l'environnement stratégique et le second concerne les compétences des jeunes, la communication, le leadership et la planification.

Le programme de cette rencontre comprend des assises sur le dialogue relatif à "l'autonomisation politique" et "l'autonomisation économique", ainsi que des ateliers de compétences sur "le leadership et la planification" et "la communication et le réseautage".

Il comporte également des sorties sur le terrain pour le reboisement d'espaces et le nettoiement, ainsi que d'autres activités de divertissements, selon le même communiqué.