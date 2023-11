Madagascar: Toxicomanie - 80% des consommateurs de drogue sont des collégiens et lycéens

La consommation de drogue dans les rangs des élèves est préoccupante.



La grande majorité des consommateurs prise en charge par le Centre de Cure Aro Aina à Antananarivo sont des lycéens et des collégiens.

La consommation de drogue prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes ! Plus de 80% d'entre eux sont âgés de 16 à 21 ans et les collégiens et les lycéens en sont les plus concernés, selon les données récentes du Centre de Cure Aro Aina à Antananarivo (CCAA).

« 40% des patients, dont des jeunes de 13 ans, s'injectent de l'héroïne. Mais le cannabis reste la drogue la plus consommée à Madagascar, surtout chez les jeunes de 15 à 20 ans », souligne le Dr Miarintsoa Andriamiarinarivo, médecin addictologue et psychothérapeute auprès du CCAA.

Conscient de ce danger qui plane sur les élèves malgaches, l'association Imaso Ivoho Madagasikara, à travers le projet «Fitaratra», a décidé de sensibiliser tous les acteurs du cercle éducatif, ainsi que les parents sur les conséquences de la consommation de drogue et le harcèlement scolaire à Madagascar. Tout en sachant que dans le rapport sur l'« étude sur les violences envers les enfants à Madagascar », 58% des jeunes indiquent avoir subi de la violence à l'école.

Activités

%

Dans ce projet « Fitaratra », lutte contre le harcèlement scolaire et les conduites addictives , l'association Imaso Ivoho Madagasikara mène des sensibilisations auprès d'une soixantaine d'établissements scolaires de Tana-ville, Atsimondrano , Avaradrano, Alasora, Ambohimangakely , Mahitsy , Ambohidratrimo, Mahajanga , Toamasina et Antsirabe. Anjaramalala Rasoanaivo , secrétaire générale d'Imaso Ivoho, a fait savoir que les établissements scolaires souhaitant bénéficier de leurs actions de sensibilisation peuvent contacter leur association.

Chaque école bénéficiera d'un guide sur la lutte contre le harcèlement scolaire grâce au soutien du SCAC de l'Ambassade de France.

Il y aura également la diffusion d'un théâtre radiophonique qui s'intitule « herisetra an-tsekoly », toujours soutenu par le SCAC et d'un film de sensibilisation sur le harcèlement scolaire et la consommation de drogue ainsi qu'un reportage sur les méfaits de la drogue.

Les 20 meilleures planches BD parmi les 60 écoles participantes seront exposées dans les écoles.

130 élèves de l'école La Clairefontaine ont déjà bénéficié des ateliers scénarios et BD animés par l'auteur et réalisateur Yannick Tojonantenaina Andrianambonisoa et l'illustrateur et dessinateur de presse Riri.